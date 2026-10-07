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हिंदी न्यूज़बिजनेसकमर्शियल के बाद क्या अब घरेलू सिलेंडर भी हुआ महंगा? अभी चेक करें रेट

कमर्शियल के बाद क्या अब घरेलू सिलेंडर भी हुआ महंगा? अभी चेक करें रेट

त्योहारी सीजन से पहले सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम सीधे 62.50 से 71.50 तक बढ़ा दिए गए. गनीमत रही कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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  • LPG सिलेंडर के दाम शहर-शहर में भिन्न होते हैं.
  • दिल्ली में घरेलू LPG ₹942, कमर्शियल ₹2,810 है.
  • दाम भिन्नता का कारण परिवहन लागत, टैक्स, कमीशन हैं.

भारत में खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसकी कीमतों में घट-बढ़ का असर सीधे रसोई की बजट पर पड़ता है. जहां आम उपभोक्ताओं की नजर घरेलू सिलेंडर के रेट पर रहती है. वहीं, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और कैटरिंग सर्विस चलाने वाले कमर्शियल LPG की कीमतों पर बारीकी से नजर रखते हैं क्योंकि यह उनके रोज के खर्च का एक नियमित और बड़ा हिस्सा है. 

आज कितनी है कीमत?

अगर आप आज यानी कि 7 अक्टूबर, 2026 को LPG रिफिल बुक करने की सोच रहे हैं, तो ऑर्डर देने से पहले अपने शहर में लागू रेट की जांच करने से आपको यह अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है कि आपको इसके लिए कितना पेमेंट करना होगा. पूरे भारत में LPG की कीमतें एक जैसी नहीं होती हैं. घरेलू या कमर्शियल सिलेंडर की कीमत एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग हो सकती है. 7 अक्टूबर को जारी रेट के अनुसार, दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 912.50 रुपये है.

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शहरवार चेक करें रेट

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपये 2,810.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
गाजियाबाद 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 912.50 रुपये 2,764.00 रुपये
कोलकाता 945.00 रुपये 2,954.00 रुपये
चेन्नई 950.00 रुपये 2,983.00 रुपये
पटना 1,000.00 रुपये 3,100.50 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये 2,988.00 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,893.50 रुपये

क्यों सब जगह अलग-अलग हैं रेट?

LPG सिलेंडर की रिटेल कीमतों पर करेंसी में उतार-चढ़ाव, ट्रांसपोर्ट का खर्च और लागू टैक्स जैसे कई कारकों का असर पड़ता है. राज्य सरकारें एलपीजी सिलेंडर पर अपने हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) और स्थानीय कर लगाती है.

चूंकि हर राज्य में टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं इसलिए राज्यों की सीमाओं के पार होते ही सिलेंडर की कीमतें भी बदल जाती हैं. मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दिल्ली में टैक्स ढांचे के अंतर के कारण कीमतों में कुछ रुपयों का अंतर है.

गैस सिलेंडर रिफाइनरी या एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से आपके शहर के डिस्ट्रीब्यूटर तक ट्रकों या ट्रेनों के जरिए पहुंचाए जाते हैं. ऐसे में प्लांट से जिस शहर की दूरी जितनी अधिक होगी, भाड़ा उतना ही ज्यादा लगेगा. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर डीलर के कमीशन का भी असर पड़ता है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Rate Gas Cylinder Rate
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