कमर्शियल के बाद क्या अब घरेलू सिलेंडर भी हुआ महंगा? अभी चेक करें रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom LPG सिलेंडर के दाम शहर-शहर में भिन्न होते हैं.

दिल्ली में घरेलू LPG ₹942, कमर्शियल ₹2,810 है.

दाम भिन्नता का कारण परिवहन लागत, टैक्स, कमीशन हैं.

भारत में खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसकी कीमतों में घट-बढ़ का असर सीधे रसोई की बजट पर पड़ता है. जहां आम उपभोक्ताओं की नजर घरेलू सिलेंडर के रेट पर रहती है. वहीं, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और कैटरिंग सर्विस चलाने वाले कमर्शियल LPG की कीमतों पर बारीकी से नजर रखते हैं क्योंकि यह उनके रोज के खर्च का एक नियमित और बड़ा हिस्सा है.

आज कितनी है कीमत?

अगर आप आज यानी कि 7 अक्टूबर, 2026 को LPG रिफिल बुक करने की सोच रहे हैं, तो ऑर्डर देने से पहले अपने शहर में लागू रेट की जांच करने से आपको यह अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है कि आपको इसके लिए कितना पेमेंट करना होगा. पूरे भारत में LPG की कीमतें एक जैसी नहीं होती हैं. घरेलू या कमर्शियल सिलेंडर की कीमत एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग हो सकती है. 7 अक्टूबर को जारी रेट के अनुसार, दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 912.50 रुपये है.

शहरवार चेक करें रेट

क्यों सब जगह अलग-अलग हैं रेट?

LPG सिलेंडर की रिटेल कीमतों पर करेंसी में उतार-चढ़ाव, ट्रांसपोर्ट का खर्च और लागू टैक्स जैसे कई कारकों का असर पड़ता है. राज्य सरकारें एलपीजी सिलेंडर पर अपने हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) और स्थानीय कर लगाती है.

चूंकि हर राज्य में टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं इसलिए राज्यों की सीमाओं के पार होते ही सिलेंडर की कीमतें भी बदल जाती हैं. मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दिल्ली में टैक्स ढांचे के अंतर के कारण कीमतों में कुछ रुपयों का अंतर है.

गैस सिलेंडर रिफाइनरी या एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से आपके शहर के डिस्ट्रीब्यूटर तक ट्रकों या ट्रेनों के जरिए पहुंचाए जाते हैं. ऐसे में प्लांट से जिस शहर की दूरी जितनी अधिक होगी, भाड़ा उतना ही ज्यादा लगेगा. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर डीलर के कमीशन का भी असर पड़ता है.

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