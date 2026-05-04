993 रुपये बढ़ने के बाद आज दिल्ली में कितनी है कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत, चेक करें रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 रुपये महंगा हुआ, दिल्ली में कीमत 3071.50 रुपये.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया.

5 किलोग्राम वाले एफटीएल एलपीजी सिलेंडर 261 रुपये बढ़ाए गए.

रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों के लिए संचालन लागत बढ़ने की संभावना.

LPG Cylinder Rate Today on May 4: ईरान में जंग और इससे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते एनर्जी की कीमतों में गजब का उछाल आया है. इस बीच, बीते शुक्रवार को LPG की दरों में भी भारी बढ़ोतरी की गई. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1 मई से 993 रुपये बढ़ा दी गई है. इससे दिल्ली में एक रेगुलर 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपये तक पहुंच गई.

वहीं, घरेलू LPG ग्राहकों को राहत देते हुए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इसके अलावा, 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर की कीमतें भी इस दिन 261 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गईं. कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के चलते देश भर में रेस्टोरेंट्स और छोटे व्यवसायों के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने की संभावना है. इससे पहले 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अप्रैल में 196 रुपये बढ़ाई गई थी. उससे भी पहले 7 मार्च को 114.5 रुपये और 1 मार्च को 28 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.घरेलू ईंधन और

घरेलू ईंधन और ATF की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

घरेलू उपभोक्ता अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से काफी हद तक बचे रहे हैं — क्योंकि अधिकारियों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG के 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह भी पुष्टि की कि अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन ऑपरेशंस के लिए थोक डीजल और ATF की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है.

आज LPG सिलेंडर की कीमत

शहर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 3237.0 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 3152.0 रुपये भोपाल 918.5 रुपये 3077.0 रुपये भुवनेश्वर 939.0 रुपये 3238.5 रुपये जयपुर 916.5 रुपये 3099.0 रुपये लखनऊ 950.5 रुपये 3194.0 रुपये

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