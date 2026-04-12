आज कितनी है 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत? कमर्शियल गैस का क्या है भाव?

LPG Cylinder Price on April 12: फरवरी में ईरान में अमेरिका और इजरायल के जंग के आगाज के बाद सरकार ने घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के LPG सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दीं. कीमतों में यह बढ़ोतरी होर्मुज स्ट्रेट (Starit of Hormuz) में आई रुकावटों के कारण हुई सप्लाई की कमी की वजह से हुई. यह दुनियाभर में एनर्जी शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है.

भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 परसेंट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) और अपनी आधी नैचुरल गैस की जरूरतें आयात करता है और इन ईंधनों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशियाई देशों से आता है इसलिए इन रुकावटों की वजह से दबाव बहुत ज्यादा और तुरंत महसूस होने लगा है.

कितनी बढ़ीं कीमतें?

हाल के हफ्तों में सप्लाई की कमी के बावजूद सरकार की यही कोशिश रही है कि देश में LPG की कीमतें स्थिर रहें. सरकार ने ग्राहकों को लगातार यह सलाह भी दी है कि वे LPG सिलेंडरों की घबराहट में बुकिंग करने और उन्हें जमा करने से बचें. इस बीच, घरेलू LPG की कीमतों में एक बार बदलाव हुआ है, जबकि कमर्शियल कुकिंग गैस की कीमतों में पिछले दो महीनों में दो बार बदलाव हुआ है, जिससे रेस्टोरेंट, खाने-पीने की जगहों और दूसरे व्यवसायों पर ज्यादा असर पड़ा है.

खास बात यह है कि मार्च में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बाद कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे पूरे देश में घरेलू LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत पहले मार्च में 144 रुपये बढ़ाई गई थी, जिसके बाद 1 अप्रैल को इसमें करीब 200 रुपये का और इजाफा किया गया.

LPG की आज कीमत

शहर 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 2078.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 2031.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 2208.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 2246.5 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 2161.0 रुपये अमृतसर 954.0 रुपये 2185.0 रुपये गंगटोक 1065.5 रुपये 2584.0 रुपये इम्फाल 1064.5 रुपये 2552.5 रुपये जयपुर 916.5 रुपये 2106.0 रुपये

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