पेट्रोल-डीजल के बाद अब घरेलू सिलेंडर की बारी? बढ़ सकते हैं दाम, जानें आज आपके शहर में रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेट्रोल-डीजल 3 रुपये, सीएनजी 2 रुपये महंगी हुई.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में मार्च से वृद्धि नहीं.

अमेरिका-ईरान तनाव से ऊर्जा संकट, सप्लाई पर असर.

अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल से एलपीजी पर दबाव.

LPG Price Today on May 15: केंद्र सरकार और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आज शुक्रवार, 15 मई को पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बड़ा बदलाव किया. एक तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गईं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएनजी के दाम भी 2 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए. ऐसे में अब सबकी नजरें घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कीमतों पर टिकी हुई हैं. मार्च में घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमतों में देश भर में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की भारी बढ़ोतरी की गई थी. उसके बाद से कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया.

आज LPG सिलेंडर की कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 3237.0 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 3152.0 रुपये अगरतला 1073.5 रुपये 3415.5 रुपये अहमदाबाद 920.0 रुपये 3091.0 रुपये अमृतसर 954.0 रुपये 3178.0 रुपये ईटानगर 978.5 रुपये 3325.5 रुपये

अमेरिका और ईरान में बढ़ता जा रहा तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट से जूझ रही है. भारत में भी कच्चे तेल, LPG, CNG और PNG की कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के कारण ऊर्जा की सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं. इस बीच, अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है. इससे युद्ध की स्थिति और लंबे समय तक बने रहने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं.

बीते सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि युद्धविराम 'लाइफ सपोर्ट' पर है. उन्होंने शांति प्रस्ताव को 'कचरे का एक टुकड़ा' बताया और कहा कि यह अस्वीकार्य है।. इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जिससे शांति वार्ता के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं.

क्या अब बढ़ने वाली हैं घरेलू सिलेंडर की कीमतें?

मार्केट एक्सपर्ट्स और वित्तीय जानकारों का कहना है कि घरेलू एलपीजी के दामों में भी बहुत जल्द बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं. भारत अपनी जरूरत का 55 परसेंट से ज्यादा एलपीजी बाहर से मंगाता है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 105-120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. इससे LPG के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन के आयात पर भी खर्च पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है. ऐसे में कीमतें बढ़ने की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं.

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