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हिंदी न्यूज़बिजनेसGas Cylinder Rate Update: घरेलू और कमर्शियल LPG के ताजा रेट जारी, जानिए कहां कितना दाम

Gas Cylinder Rate Update: घरेलू और कमर्शियल LPG के ताजा रेट जारी, जानिए कहां कितना दाम

आज LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपये पर कायम है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 3,071.50 रुपये में मिल रहा है. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा रेट.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 14 May 2026 08:09 AM (IST)
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  • एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ।
  • दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं महंगी होने के बीच राहत।
  • प्रमुख शहरों में घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडर रेट समान।
  • टैक्स और सब्सिडी के कारण एलपीजी कीमतों में भिन्नता।

LPG Price Today: वैश्विक संकट और बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक राहत की खबर हैं. आज देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे समय में जब दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं. Amul और Mother Dairy ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे घर का बजट थोड़ा और बढ़ सकता है. हालांकि, रसोई गैस के दाम स्थिर रहने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है.

राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये बनी हुई है. वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर का रेट 339 रुपये है. इसके अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपये पर कायम है. आइए जानते हैं, आज आपके शहर का ताजा रेट. 

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,071.50 रुपये (19 किलो)

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,024 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,237.00 रुपये 

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,202.00 रुपये 

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,346.50 रुपये 

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,071.50 रुपये 

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,194 रुपये

जयपुर में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 916.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,099 रुपये

गुरुग्राम में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 921.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 3,088 रुपये

हर देश में LPG की कीमत अलग क्यों होती है?

दुनिया के कई देशों में एलपीजी की कीमतें एक जैसी नहीं होती और इसकी बड़ी वजह टैक्स और सब्सिडी की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत लगभग समान रहती है, लेकिन हर देश अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति के हिसाब से उस पर टैक्स लगाता है या सब्सिडी देता हैं. इसी कारण कहीं एलपीजी सस्ती मिलती है तो कहीं लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है.

यह भी पढ़ें: 

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Published at : 14 May 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder
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