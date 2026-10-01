1 अक्टूबर से 62 रुपए महंगा हुआ LPG सिलेंडर, अब कितने का मिलेगा?
त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा है. तेल कंपनियों ने एक ही बार में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी की है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं.
- अक्टूबर में कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹62.50 महंगा, अब ₹2810.
- बढ़ी कीमतों से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग का खर्च बढ़ेगा.
- सितंबर में भी कीमत बढ़ी थी, जुलाई-अगस्त में घटी थी.
आज अक्टूबर महीने की पहली तारीख ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है. तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल गैस की कीमत में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं.
सितंबर में भी बढ़ाए गए थे रेट
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम इससे पहले अभी सितंबर में ही बढ़ाई गई थी. उस दौरान इसमें 9.50 रुपये का इजाफा किया गया था, जिससे कीमतें बढ़कर 2747.50 रुपये तक पहुंच गई थी. अब आज 1 अक्टूबर 62.50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 2810 रुपये हो गई है. इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और छोटे कारोबारों की लागत पर पड़ सकता है. कारोबारियों के लिए LPG खर्च बढ़ने का असर आगे चलकर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है.
पटना में कितनी हुई बढ़ोतरी?
पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 71.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. नई दरें गुरुवार से लागू हो गईं. जैसा कि पहले ही बताया गया कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च भी बढ़ेगा. ऐसे में सुबह के चाय-नाश्ते से लेकर रात का डिनर तक महंगा हो सकता है. शादी-ब्याह में कैटरिंग भी महंगी हो सकती है.
अप्रैल-मई में भी बढ़े थे रेट
कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में अप्रैल में भी बढ़ोतरी की गई थी. पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज (Strait of Hormuz) के रास्ते एनर्जी की सप्लाई में आ रही रुकावटों को देखते हुए उस दौरान सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 195.50 से 214 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद मई में भी रेट बढ़ाए गए. इस दौरान एक ही झटके में कीमतें 993 प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दी गई थीं. फिर जून में भी 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.
जुलाई में कम हुए रेट
जुलाई महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 183.50 प्रति सिलेंडर की कमी की थी. इस कटौती से दिल्ली में कीमत 3,113.50 रुपये से घटकर सीधे 2,930 पर आ गई थी.फिर अगस्त में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 192 से 209 रुपये तक की भारी कटौती की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2,728 और मुंबई में 2,691.50 हो गई थी.
ये भी पढ़ें:
1 अक्टूबर आते ही देश भर में लागू हुए 10 बड़े बदलाव, बिगड़ेगा घर का बजट