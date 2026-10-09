आज के लिए LPG का नया रेट आया सामने, CNG-PNG की भी चेक कर लें कीमत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज घरेलू LPG, CNG, PNG कीमतों में कोई बदलाव नहीं.

कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम लगातार दूसरे महीने बढ़े.

अक्टूबर में यह बढ़ोतरी ₹62.50 रही, सितंबर में ₹9.50

इस महीने यूपी में CNG ₹3.25 प्रति किलो महंगी हुई.

आज 9 अक्टूबर को देश भर में LPG, CNG और PNG की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. यह उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है. हालांकि, महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए. यह लगातार दूसरा महीना है, जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई. अक्टूबर में 62.50 की बढ़ोतरी के पहले सितंबर में भी करीब 9.50 रुपये की मामूली वृद्धि की गई थी. हालांकि, अगस्त में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की भारी कटौती भी गई थी.

शहरवार LPG की कीमत

आज CNG की कीमत

ग्रीन गैस लिमिटेड (Green Gas Limited) ने हाल ही में 3 और 4 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के कई जिलो में (CNG) की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 3.25 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की. 3.25 रुपये प्रति किलोग्राम की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अयोध्या और सुल्तानपुर में की गई. यहां पहले सीएनजी का रेट 101.75 रुपये था, जो अब बढ़कर 105.00 प्रति किलोग्राम हो गया. आज इसकी कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया गया है. पिछले हफ्ते लागू किए गए रेट ही अभी चल रहे हैं.

कहां कितनी है कीमत?

लखनऊ- 107.00 रुपये प्रति किलोग्राम

गाजियाबाद- 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम

जयपुर- 99.50 रुपये प्रति किलोग्राम

आगरा- 107.00 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद- 112.00 रुपये प्रति किलोग्राम

पीएनजी का कितना चल रहा रेट?

आज 9 अक्टूबर को देश में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतें पूरी तरह स्थिर हैं. पिछले कुछ दिनों में इसमें कोई नया बदलाव भी नहीं देखा गया है. आइए देखते हैं कि IGL, MGL, Green Gas जैसी अलग-अलग गैस वितरण कंपनियों और स्थानीय टैक्स के आधार पर अलग-अलग शहरों में आज पीएनजी की कितनी कीमत है:-

शहर (₹/SCM) दिल्ली 49.59 मुंबई 52 चेन्नई 52 कोलकाता 50 नोएडा 49.46 गुरुग्राम 48.40 अयोध्या 57 सुल्तानपुर 56 आगरा 57

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