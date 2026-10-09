ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज के लिए LPG का नया रेट आया सामने, CNG-PNG की भी चेक कर लें कीमत

आज के लिए LPG का नया रेट आया सामने, CNG-PNG की भी चेक कर लें कीमत

1 अक्टूबर से 62.50 रुपये महंगा होकर कमर्शियल सिलेंडर 2810 रुपये पर पहुंच गया. हालांकि, घरेलू सिलेंडर का आज भी 942 रुपये ही है. आज कीमतें स्थिर हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Oct 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज घरेलू LPG, CNG, PNG कीमतों में कोई बदलाव नहीं.
  • कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम लगातार दूसरे महीने बढ़े.
  • अक्टूबर में यह बढ़ोतरी ₹62.50 रही, सितंबर में ₹9.50
  • इस महीने यूपी में CNG ₹3.25 प्रति किलो महंगी हुई.

आज 9 अक्टूबर को देश भर में LPG, CNG और PNG की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. यह उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है. हालांकि, महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए. यह लगातार दूसरा महीना है, जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई. अक्टूबर में 62.50 की बढ़ोतरी के पहले सितंबर में भी करीब 9.50 रुपये की मामूली वृद्धि की गई थी. हालांकि, अगस्त में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की भारी कटौती भी गई थी. 

शहरवार LPG की कीमत

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपये 2,810.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम 951.00 रुपये 2,828.00 रुपये
मुंबई 912.50 रुपये 2,764.00 रुपये
कोलकाता 945.00 रुपये 2,954.00 रुपये
चेन्नई 950.00 रुपये 2,983.00 रुपये
पटना 1,000.00 रुपये 3,100.50 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये 2,988.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,839.00 रुपये

आज CNG की कीमत

ग्रीन गैस लिमिटेड (Green Gas Limited) ने हाल ही में 3 और 4 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के कई जिलो में (CNG) की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 3.25 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की. 3.25 रुपये प्रति किलोग्राम की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अयोध्या और सुल्तानपुर में की गई. यहां पहले सीएनजी का रेट 101.75 रुपये था, जो अब बढ़कर 105.00 प्रति किलोग्राम हो गया. आज इसकी कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया गया है. पिछले हफ्ते लागू किए गए रेट ही अभी चल रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Amazon कर्मचारियों पर गिरी गाज, क्या पड़ेगा भारतीय कर्मचारियों पर प्रभाव?
Amazon कर्मचारियों पर गिरी गाज, क्या पड़ेगा भारतीय कर्मचारियों पर प्रभाव?
बिजनेस
प्रोटीन के नाम पर धोखा, FSSAI ने Dr. Reddy's, Nestle और Amazon Flipkart को भेजा नोटिस
प्रोटीन के नाम पर धोखा, FSSAI ने Dr. Reddy's, Nestle और Amazon Flipkart को भेजा नोटिस
बिजनेस
GST Council Meeting Highlights: जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
बिजनेस
अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS, इंफोसिस और विप्रो PERM से सस्पेंड
अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS, इंफोसिस और विप्रो PERM से सस्पेंड

कहां कितनी है कीमत?

लखनऊ- 107.00 रुपये प्रति किलोग्राम

गाजियाबाद- 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम

जयपुर- 99.50 रुपये प्रति किलोग्राम

आगरा- 107.00 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद- 112.00 रुपये प्रति किलोग्राम

पीएनजी का कितना चल रहा रेट?

आज 9 अक्टूबर को देश में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतें पूरी तरह स्थिर हैं. पिछले कुछ दिनों में इसमें कोई नया बदलाव भी नहीं देखा गया है. आइए देखते हैं कि IGL, MGL, Green Gas जैसी अलग-अलग गैस वितरण कंपनियों और स्थानीय टैक्स के आधार पर अलग-अलग शहरों में आज पीएनजी की कितनी कीमत है:-

शहर (₹/SCM)
दिल्ली 49.59
मुंबई 52
चेन्नई 52
कोलकाता 50
नोएडा  49.46
गुरुग्राम 48.40
अयोध्या 57
सुल्तानपुर 56
आगरा 57

ये भी पढ़ें:

Repo Rate Hike: जानिए अब किस बैंक का लोन सबसे पहले महंगा होगा? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Amazon कर्मचारियों पर गिरी गाज, क्या पड़ेगा भारतीय कर्मचारियों पर प्रभाव?
Amazon कर्मचारियों पर गिरी गाज, क्या पड़ेगा भारतीय कर्मचारियों पर प्रभाव?
बिजनेस
प्रोटीन के नाम पर धोखा, FSSAI ने Dr. Reddy's, Nestle और Amazon Flipkart को भेजा नोटिस
प्रोटीन के नाम पर धोखा, FSSAI ने Dr. Reddy's, Nestle और Amazon Flipkart को भेजा नोटिस
बिजनेस
GST Council Meeting Highlights: जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
बिजनेस
अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS, इंफोसिस और विप्रो PERM से सस्पेंड
अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS, इंफोसिस और विप्रो PERM से सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
इंडिया
Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स
LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget