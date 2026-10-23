यूपी में शराब की दुकानें बंद, सरकार ने दो दिन के लिए किया ऐलान, लेकिन क्यों?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom होटल, बार, रेस्तरां में शराब परोसना भी प्रतिबंधित।

अगर आप शराब खरीदने या फिर अपने दास्तों के साथ रेस्तरां में पार्टी करने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. उत्तर प्रदेश में दो दिन शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में अब सवाल उठाता है कि सरकार ने आखिर ये फैसला क्यों लिया है और किस-किस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी?

उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें 23 अक्टूबर यानी आज और 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन बंद करने का फैसला लिया गया है. यानी इन दोनों दिन ड्रे डे रहेगा. लेकिन अहम बात ये है कि क्या इन दोनों दिन राज्य की शराब की दुकानें ही बंद रहेंगी या फिर इसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ेगा?

शराब की दुकानों के अलावा क्या बंद रहेगा?

बता दें कि 23 और 27 अक्टूबर को केवल शराब की दुकानें ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर शराब परोसना भी बंद रहेगा. इनमें शामिल है...

बार

क्लब

होटल-रेस्तरां

यानी शराब परोसने वाले होटल-रेस्तरां को भी बंद करने का फैसला किया गया है. यानी इन दोनों दिन यहां पर शराब नहीं परोसी जाएगी. ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इन दोनों दिन शराब की दुकानें बंद करने का फैसला क्यों लिया गया है?

क्यों लिया गया है ये फैसला?

दरअसल, 23 अक्टूबर यानी आज यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों के मतदान होने हैं. इसलिए चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी करने के लिए ही प्रशासन ने ये फैसला लिया है. ऐसे में अब सवाल है कि आखिर 27 अक्टूबर को क्यों शराब की दुकानें बंद की गई?

27 अक्टूबर को क्यों बंद की शराब की दुकानें?

बता दें कि 23 अक्टूबर को मतदान होगा और 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी. इसलिए इन दोनों दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही ये फैसला लिया गया है.

नियम न मिनने पर होगी कार्रवाई?

हां, प्रशासन ने सभी आबकारी लाइसेंस धारकों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कौन-कौन सी दुकानें बंद रहेंगी?

देसी और विदेशी शराब की दुकानें

बीयर शॉप और मॉडल शॉप

भांग और ताड़ी की दुकानें

सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की कैंटीन

बार, क्लब, होटल और रेस्तरां में जहां पर शराब की बिक्री और परोसी जाती है, उस पर रोक रहेगी.

छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी राहत, 1 नवंबर से आसान होगा GST रजिस्ट्रेशन