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हिंदी न्यूज़बिजनेस9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, CJP प्रोटेस्ट पर पुलिस का फैसला

9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, CJP प्रोटेस्ट पर पुलिस का फैसला

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को दिल्ली में CJP ने बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसके मद्देनजर दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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दिल्ली में दो दिन के लिए ड्राई डे लागू करने का ऐलान किया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को पूरी दिल्ली में सभी शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. आबकारी विभाग के इस फैसले से शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगा है.

दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP, विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के तहत ही आबकारी विभाग ने शराब की सभी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है.

अब कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

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बता दें कि दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर मगंलवार को भी ड्राई डे रहेगा. इस दिन दशहरा का पर्व है. इसके बाद 8 नवंबर रविवार को दीवाली और 24 नवंबर मगंलवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. 

कौन लेता है शराब की दुकानें बंद करने का फैसला?

दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के तहत दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग ही राज्य में ड्राई डे तय करता है. आबकारी आयुक्त के पास आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ड्राई डे घोषित करने का अधिकार होता है. 

गौरतलब है कि किसी इमरजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका या बड़े सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपराज्यपाल यानी एलडी या दिल्ली पुलिस और स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के सुझाव पर भी अस्थायी रूप से शराब दुकानें बंद करने का आदेश दिया जा सकता है.

दिल्ली में अलर्ट जारी

CJP और विपक्षी दलों के 10 अक्टूबर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है. प्रदर्शन और जंतर-मंतर पर जमावड़े को देखते हुए दिल्ली में बीस हजार से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है.

यह भी पढ़ें- GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति खत्म, 10000 तक के नोटिस पर लगी रोक

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Delhi Dry Day DELHI CJP Protest
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