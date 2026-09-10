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हिंदी न्यूज़बिजनेसगुजरात में शराब बैन, फिर भी लोग गटक गए 60,000 लीटर दारू, सरकार का खुलासा

गुजरात में शराब बैन, फिर भी लोग गटक गए 60,000 लीटर दारू, सरकार का खुलासा

गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी यहां इसकी पिछले दो सालों में इसकी ताबड़तोड़ बिक्री हुई है. दरअसल GIFT सिटी में दो साल में करीब 60 हजार लीटर से ज्यादा शराब बिकी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Sep 2026 11:47 PM (IST)
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गुजरात राज्य में शराब पर बैन लगा है, लेकिन फिर भी यहां का एक शहर ऐसा है जहां पर शराब की ताबड़तोड़ बिक्री हो रही है. हम बात कर रहे हैं गुजरात की GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी के बारे में, जहां पिछले एक सालों में शराब की बिक्री 15 गुना ज्यादा बढ़ गई है. हाल ही में इसे लेकर सरकार ने आंकड़े भी शेयर किए हैं.

दरअसल गुजरात की GIFT सिटी में शराब की बिक्री पिछले एक साल में तेजी से बढ़ी है. राज्य सरकार के मुताबिक, अगस्त 2024 से जुलाई 2026 के बीच यहां कुल 60,354 लीटर से ज्यादा भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की बिक्री हुई. जिससे गुजरात सरकार को करीब 87.39 लाख रुपये का राजस्व भी मिला है.

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एक साल तेज हुई बिक्री
हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच GIFT सिटी में सिर्फ 3,716 लीटर शराब बिकी थी. लेकिन अगस्त 2025 से जुलाई 2026 के बीच ये बिक्री बढ़कर 56,638 लीटर हो गई. इसका मतलब है कि पिछले एक साल में शराब की बिक्री 15 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है.

दो साल में कितनी हुई बिक्री?
GIFT सिटी में पिछले दो सालों में भी ताबड़तोड़ शराब की बिक्री हुई है. साल 2024 से 2025 के बीच करीब 3,716 लीटर शराब बिकी थी. तो वहीं साल 2025 से 2026 के बीच 56,638 लीटर शराब बिकी. इन दो सालों का आंकड़ा मिलाकर कुल 60,354 लीटर होता है. इसका मतलब है कि दो सालों में करीब 60 हजार लीटर से भी ज्यादा शराब की बिक्री हुई है.

सिर्फ GIFT सिटी में है शराब की अनुमति
GIFT सिटी को इंटरनेशनल लेवल के वित्तीय और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. सरकार का कहना था कि यहां देश-विदेश की कंपनियां, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ काम करते हैं. इसलिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए कुछ जगहों पर वाइन एंड डाइन की सुविधा जरूरी है. इसलिए ही शहर में शराब की बिक्री चालू है, जबकि पूरे राज्य में शराबबंदी लागू की गई है.

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बता दें कि गुजरात में लंबे समय से शराबबंदी लागू है. शराब का बनाना, रखना, बेचना और पीना राज्य में प्रतिबंधित है. लेकिन दिसंबर 2023 में गुजरात सरकार ने GIFT सिटी के लिए शराबबंदी के नियमों में विशेष छूट दी गई है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Sep 2026 11:47 PM (IST)
Tags :
Liquor Sales Gujrat Liquor Banned
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