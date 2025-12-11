LIC GST Demand Notice: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को महाराष्ट्र राज्य टैक्स डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 2023-24 के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का डिमांड नोटिस मिला है. इसमें 1,382.52 करोड़ रुपये का GST, 849.56 करोड़ रुपये का ब्याज और 138.25 करोड़ रुपये की पेनाल्टी शामिल है.

विभाग का दावा है कि LIC ने इस अवधि में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया था. एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, यह नोटिस कम्युनिकेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, चेंबूर, मुंबई द्वारा जारी किया गया था और LIC को 10 दिसंबर, 2025 को मिला था.

LIC ने क्या कहा?

LIC ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ मुंबई में कमिश्नर (अपील) के सामने अपील दाखिल की जा सकती है. साथ में यह भी कन्फर्म किया कि हालांकि इस डिमांड नोटिस का कंपनी पर वित्तीय असर पड़ेगा, लेकिन इसके ऑपरेशंस या चल रही एक्टिविटीज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है, जब LIC को भारी-भरकम टैक्स नोटिस मिला हो, बल्कि इससे पहले भी LIC का इससे सामना हो चुका है.

पहले भी मिल चुके हैं नोटिस

इससे पहले, कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 479.88 करोड़ रुपये का GST डिमांड नोटिस मिला था और महाराष्ट्र राज्य टैक्स अथॉरिटीज से 600 करोड़ रुपये का एक और नोटिस मिला था. कंपनी को 27 फरवरी को मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स से महाराष्ट्र के लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए एक कम्युनिकेशन/डिमांड ऑर्डर भी मिला है. कंपनी ने कहा कि डिमांड नोटिस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत इस्तेमाल और कम रिवर्सल, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट और टैक्स लायबिलिटी के कम पेमेंट से जुड़ा है.

निवेशकों पर क्या पड़ेगा असर?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जीएसटी डिमांड नोटिस का असर शॉर्ट टर्म में निवेशकों की भावनाओं पर जरूर पड़ सकता है, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर फैले कारोबार, मजबूत बैलेंस शीट, स्टेबल बिजनेस मॉडल और इस पर निवेशकों के भरोसे को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक के लिए इसका असर नहीं रहेगा. ऊपर से LIC ने इसके खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की भी बात कही है. बेशक इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े होंगे, लेकिन इसका वित्तीय प्रभाव सीमित होगा.

शेयरों का हाल

इस साल अब तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के शेयर की कीमत में 4.23 परसेंट की गिरावट आ चुकी है. बुधवार को भी इसके शेयर में 0.23 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई थी. इसी के साथ यह 858.95 रुपये पर बंद हुआ.