डायबिटीज छिपाने का आरोप लगाकर LIC ने रोका 3 लाख का बीमा क्लेम

बीमा पॉलिसी लेने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के लिए बीमा की रकम आर्थिक सहारा बन सकती है. लेकिन जब बीमा कंपनी किसी बीमारी की जानकारी छिपाने का आरोप लगाकर भुगतान से इनकार कर दे, तो परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है.

मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को अपने पति की जीवन बीमा पॉलिसियों का पैसा पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. आखिरकार उपभोक्ता आयोग ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की अपील खारिज कर दी.

LIC ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का लगाया आरोप

बीमा कंपनी का कहना था कि पॉलिसी दोबारा शुरू कराते समय हसनंद ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री की सही जानकारी नहीं दी थी. LIC के मुताबिक उन्हें टाइप-2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिसका खुलासा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में नहीं किया गया. कंपनी ने डॉक्टर के एक मेडिकल सर्टिफिकेट का भी हवाला दिया. वहीं, आशा देवी ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति का संबंधित डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ था.

पति की दो पॉलिसियों के तहत मांगा था बीमा क्लेम

मामला मध्य प्रदेश की रहने वाली आशा देवी शीतलानी का है. उनके पति हसनंद ने 14 मार्च 2006 और 21 अक्टूबर 2008 को 1 लाख और 2 लाख रुपये की दो जीवन बीमा पॉलिसियां खरीदी थीं. प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण दोनों पॉलिसियां बंद हो गई थीं, जिन्हें 14 दिसंबर 2010 को दोबारा चालू कराया गया था.

मार्च 2012 में हसनंद की मृत्यु हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी ने दोनों पॉलिसियों के तहत मिलने वाली बीमा राशि के लिए दावा किया, लेकिन LIC ने 16 जनवरी 2014 को क्लेम खारिज कर दिया.

राज्य आयोग ने LIC की अपील की खारिज

30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने माना कि LIC बीमारी छिपाने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल सबूत पेश नहीं कर सका. आयोग ने कंपनी की अपील खारिज करते हुए जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा.

जिला आयोग ने LIC को दोनों पॉलिसियों के तहत 3 लाख रुपये की बीमा राशि, लागू बोनस और 16 जनवरी 2014 से भुगतान होने तक 7 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया था. इसके अलावा महिला को 5 हजार रुपये मुआवजा और 1,500 रुपये मुकदमे का खर्च देने का भी आदेश दिया गया था.

इस फैसले से स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनियां केवल बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम खारिज नहीं कर सकतीं. इसके लिए उन्हें ठोस मेडिकल रिकॉर्ड और विश्वसनीय दस्तावेज पेश करने होंगे.

दस्तावेजों की तारीखों में मिली गड़बड़ी

मामले की सुनवाई के दौरान बीमा लोकपाल ने भी दस्तावेजों में गंभीर गडब़डिंयां पाई थीं. पॉलिसी दिसंबर 2010 में दोबारा शुरू हुई थी, जबकि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पर दिसंबर 2012 की तारीख दर्ज थी. खास बात यह थी कि हसनंद की मृत्यु मार्च 2012 में ही हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें- छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान

यह भी देखें-