ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसडायबिटीज छिपाने का आरोप लगाकर LIC ने रोका 3 लाख का बीमा क्लेम

डायबिटीज छिपाने का आरोप लगाकर LIC ने रोका 3 लाख का बीमा क्लेम

LIC ने डायबिटीज छिपाने का आरोप लगाकर करीब 3 लाख रुपये का बीमा क्लेम रोक दिया था. यह मामला मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा और आयोग ने कंपनी की अपील खारिज कर ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 04 Nov 2026 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

बीमा पॉलिसी लेने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के लिए बीमा की रकम आर्थिक सहारा बन सकती है. लेकिन जब बीमा कंपनी किसी बीमारी की जानकारी छिपाने का आरोप लगाकर भुगतान से इनकार कर दे, तो परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है.

मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को अपने पति की जीवन बीमा पॉलिसियों का पैसा पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. आखिरकार उपभोक्ता आयोग ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की अपील खारिज कर दी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
PNB और Canara Bank ने बदली FD की ब्याज दर, कहां मिलेगा ज्यादा फायदा?
PNB और Canara Bank ने बदली FD की ब्याज दर, कहां मिलेगा ज्यादा फायदा?
बिजनेस
छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान
छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान
बिजनेस
हवाई सफर में सरकार का बदलाव, 2027 से विमान के फ्यूल में भी होगी ब्लेंडिंग
हवाई सफर में सरकार का बदलाव, 2027 से विमान के फ्यूल में भी होगी ब्लेंडिंग
बिजनेस
विदेशी क्लाइंट से कमाई करने वालों के लिए खुशखबरी, RBI ने आसान किए नियम
विदेशी क्लाइंट से कमाई करने वालों के लिए खुशखबरी, RBI ने आसान किए नियम

LIC ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का लगाया आरोप

बीमा कंपनी का कहना था कि पॉलिसी दोबारा शुरू कराते समय हसनंद ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री की सही जानकारी नहीं दी थी. LIC के मुताबिक उन्हें टाइप-2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिसका खुलासा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में नहीं किया गया. कंपनी ने डॉक्टर के एक मेडिकल सर्टिफिकेट का भी हवाला दिया. वहीं, आशा देवी ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति का संबंधित डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ था.

पति की दो पॉलिसियों के तहत मांगा था बीमा क्लेम

मामला मध्य प्रदेश की रहने वाली आशा देवी शीतलानी का है. उनके पति हसनंद ने 14 मार्च 2006 और 21 अक्टूबर 2008 को  1 लाख और 2 लाख रुपये की दो जीवन बीमा पॉलिसियां खरीदी थीं. प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण दोनों पॉलिसियां बंद हो गई थीं, जिन्हें 14 दिसंबर 2010 को दोबारा चालू कराया गया था.

मार्च 2012 में हसनंद की मृत्यु हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी ने दोनों पॉलिसियों के तहत मिलने वाली बीमा राशि के लिए दावा किया, लेकिन LIC ने 16 जनवरी 2014 को क्लेम खारिज कर दिया.

राज्य आयोग ने LIC की अपील की खारिज

30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने माना कि LIC बीमारी छिपाने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल सबूत पेश नहीं कर सका. आयोग ने कंपनी की अपील खारिज करते हुए जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा.

जिला आयोग ने LIC को दोनों पॉलिसियों के तहत 3 लाख रुपये की बीमा राशि, लागू बोनस और 16 जनवरी 2014 से भुगतान होने तक 7 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया था. इसके अलावा महिला को 5 हजार रुपये मुआवजा और 1,500 रुपये मुकदमे का खर्च देने का भी आदेश दिया गया था.

इस फैसले से स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनियां केवल बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम खारिज नहीं कर सकतीं. इसके लिए उन्हें ठोस मेडिकल रिकॉर्ड और विश्वसनीय दस्तावेज पेश करने होंगे.

दस्तावेजों की तारीखों में मिली गड़बड़ी

मामले की सुनवाई के दौरान बीमा लोकपाल ने भी दस्तावेजों में गंभीर गडब़डिंयां पाई थीं. पॉलिसी दिसंबर 2010 में दोबारा शुरू हुई थी, जबकि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पर दिसंबर 2012 की तारीख दर्ज थी. खास बात यह थी कि हसनंद की मृत्यु मार्च 2012 में ही हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें- छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Insurance Claim Hidden Diabetes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
PNB और Canara Bank ने बदली FD की ब्याज दर, कहां मिलेगा ज्यादा फायदा?
PNB और Canara Bank ने बदली FD की ब्याज दर, कहां मिलेगा ज्यादा फायदा?
बिजनेस
छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान
छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान
बिजनेस
हवाई सफर में सरकार का बदलाव, 2027 से विमान के फ्यूल में भी होगी ब्लेंडिंग
हवाई सफर में सरकार का बदलाव, 2027 से विमान के फ्यूल में भी होगी ब्लेंडिंग
बिजनेस
विदेशी क्लाइंट से कमाई करने वालों के लिए खुशखबरी, RBI ने आसान किए नियम
विदेशी क्लाइंट से कमाई करने वालों के लिए खुशखबरी, RBI ने आसान किए नियम
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
बिहार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
इंडिया
AQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?
AQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?
क्रिकेट
बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती... रोहित शर्मा ने किया कमाल का रन आउट, सभी के उड़े होश
बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती... रोहित शर्मा ने किया कमाल का रन आउट, सभी के उड़े होश
बॉलीवुड
Godzilla Minus Zero: 'रामायण' के डर से टली 'गॉडजिला माइनस जीरो'! भारत में अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म
'रामायण' के डर से टली 'गॉडजिला माइनस जीरो'! भारत में अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म
इंडिया
मनप्रीत सिंह बादल की बेटी की रिसेप्शन में पहुंचे PM मोदी, दिल्ली में जुटे कई बड़े नेता
मनप्रीत सिंह बादल की बेटी की रिसेप्शन में पहुंचे PM मोदी, दिल्ली में जुटे कई बड़े नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव के लिए अखिलेश की दलित वोट बैंक पर नजर, आगरा में होगी महापंचायत
यूपी चुनाव के लिए अखिलेश की दलित वोट बैंक पर नजर, आगरा में होगी महापंचायत
Home Tips
Lemon Storage Tips: महीनों तक नहीं सूखेगा नींबू! नोट करें स्टोर करने के 5 आसान तरीके
महीनों तक नहीं सूखेगा नींबू! नोट करें स्टोर करने के 5 आसान तरीके
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget