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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टारबक्स में छंटनी, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर मैनेजर तक की गई नौकरी, सैकड़ों कर्मचारियों की छुट्टी

स्टारबक्स में छंटनी, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर मैनेजर तक की गई नौकरी, सैकड़ों कर्मचारियों की छुट्टी

Starbucks Layoffs: स्टारबक्स में USA के अंदर बेक टू स्टारबक्स नीति के तहत बड़े पैमाने पर छंटनी और कर्मचारियों के ट्रांसफर का दौर चल रहा. कंपनी इसे कॉस्ट कटिंग और ग्रोथ स्ट्रेटजी का हिस्सा बता रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 20 May 2026 10:28 AM (IST)
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  • छंटनी और लागत में कटौती से कंपनी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Starbucks Layoffs Update: इन दिनों बड़ी- बड़ी कंपनियों में छंटनी का दौर चल रहा. छंटनी का नाम सुनते ही अक्सर कर्मचारियों की रूह कांप उठती है. यह कर्मचारी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस और रोस्टरी चैन में शामिल 'स्टारबक्स' कंपनी ने यूएस में छंटनी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. 

यूएस में  बेक टू स्टारबक्स नीति के तहत,  सीईओ बरियन निकोल ने 'स्टारबक्स' के करीब 100 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. वही, वेबसाइट लिवस्टीन ट्रिब्यून और सिट्ल्स ट्रिब्यून के मुताबिक, हाल ही में हुई छंटनी में करीब 252 कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. स्टारबक्स के मुताबिक,  कंपनी ने बीते सप्ताह करीब  300 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने का फैसला लिया था. जिसमें पद, प्रशासनिक असिसटेंट, मैनेजर और अन्य वाइस प्रेसेडिंट भी शामिल थे. 

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कर्मचारियों के ट्रांसफर और नई जगहों पर शिफ्टिंग की तैयारी

इसी के साथ सिएटल स्थित कॉफी चेन अपनी क्षेत्रीय सहायता सेवाओं को भी मजबूत कर रही है. जिसमें शिकागो, डल्लास, अटलांटा, बरबैंक और केलिफॉर्निया जैसे देशों का भी नाम शामिल है. साथ ही उन स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों को कही ओर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  सिएटल, न्यू योर्क और नशविले में चल रही कंपनी अन्य चेन को स्पोर्ट कर रही है. जिसमें लीज पर दी हुई छह -छह मंजिला इमारत भी शामिल है. इसी के साथ यह छंटनी का सिलसिला 17 जुलाई से शुरू होकर 1 फरवरी तक चलेगा.  

कंपनी में छंटनी और कॉस्ट कटिंग पर बड़ा फैसला

गौरतलब है कि,  निकोल ने जब से कंपनी का जिम्मा लिया है. जब से बेक टू स्टारबक्स नीती के तहत कंपनी में मौजूदा हालात कर्मचारी का कम होना देखा जा रहा है. ऐसे में कंपनी अब कोस्ट कटिंग, ऑपरेशन और लंबे समय चलने वाली नीती को खास तौर पर देख रही है.  सिएटल टाइम्स के अनुसार, फरवरी 2025 से अब तक स्टारबक्स ने करीब वॉशिंगटन बेस्ड कंपनी ने दो हजार से ज्याद कर्मचारियों कंपनी से निकाल चुकी है. जिसमें स्टाफ, स्टोर, रिटेल और रोस्टेरी लोकेशन मौजूद है.

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सिएटल को दिए बयान में स्टारबक्स के प्रवक्ता ने कहा, यह फैसला कंपनी को मजबूत बनाने के लिए बेहद ही निर्णनायक कदम है. इससे कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिलेगी और कंपनी में सही ढंग से काम हो सकेगा. बात करें हाल ही में कंपनी की कमाई की तो स्टारबक्स ने 9.5 बिलियन डोलर सेल्स के साथ करीब 511 मिलियन डोलर की कमाई की है. जो की एक साल का आंकड़ा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने अनुमान लगाया है कि उसकी आगामी योजनाओं पर करीब 400 मिलियन डॉलर की लागत आएगी.  जिसमें कर्मचारियों की छंटनी का खर्च और उसके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में बदलाव भी शामिल हैं.

Published at : 20 May 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Business News USA  Starbucks Layoffs
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