हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: 13 से 17 रुपए महंगा हो पेट्रोल-डीजल, देश के इस बड़े उद्योगपति ने क्यों की ऐसी डिमांड?

Petrol-Diesel Price: 13 से 17 रुपए महंगा हो पेट्रोल-डीजल, देश के इस बड़े उद्योगपति ने क्यों की ऐसी डिमांड?

Petrol- Diesel Price: देश की बड़ी ब्रोकरेज कंपनी ने पेट्रोल- डीजल और महंगा करने की मांग रखी है. आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 20 May 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

Petrol- Diesel Price: देशभर में लोग पहले से ही पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान हैं. इसी बीच अब एक और बड़ी रिपोर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. दरअसल, देश की बड़ी ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने कहा है कि मौजूदा हालात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 13 से 17 रुपये प्रति लीटर तक और बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है. कंपनी का मानना है कि अभी जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, वो तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए काफी भी नहीं हैं. 

क्यों उठी इतनी बड़ी मांग?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है. मीडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और सप्लाई को लेकर चिंता की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदता है इसलिए इसका काफी ज्यादा असर देश पर पड़ रहा है. कोटक का कहना है कि सरकारी तेल कंपनियां इस समय भारी नुकसान झेल रही हैं. तेल कंपनियों को हर महीने करीब 25000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. पेट्रोल पर तकरीबन 14 रुपये और डीजल पर लगभग 11 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, यानी कंपनियां जितने में तेल नहीं बेच रही हैं उससे ज्यादा नुकसान झेल रही हैं.

Explained: क्या डॉलर के मुकाबले शतक पार कर जाएगा रुपया? 5 एक्सपर्ट्स की राय एक-दूजे से जुदा, निचोड़ क्या निकला?

दो बार बढ़ चुके हैं दाम

पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमत दो बार बढ़ भी चुकी है. पहले तो 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ थे लेकिन अब 90 पैसे प्रति लीटर तक दाम बढ़ गए हैं. बावजूद इसके कोटक का कहना है कि ये बढ़ोतरी अभी भी काफी नहीं है. यही वजह है कि कंपनी ने कहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची रहीं, तो आगे और बड़ा झटका लग सकता है. 

आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर?

जब भी पेट्रोल-डीजल महंगा होता है, तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है. सिर्फ गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता बल्कि ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से खाने-पीने और डेली की चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं और फिर सारा बजट बिगड़ जाता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे महंगाई बढ़ती है. दूध, फल, सब्जी, राशन और ऑनलाइन डिलीवरी तक भी महंगी हो जाती हैं. मान के चलिए कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऐसे ही ऊंची रहीं, तो दबाव बढ़ सकता है. फिलहाल, सबकी नजर कच्चे तेल की कीमत पर बनी हुई है. अगर तनाव कम होता है और तेल सस्ता होता है, तो आम जनता को राहत जरूर मिलेगी. लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल और महंगा भी हो सकता है.

Dollar vs Rupee: लगातार 9वें दिन रुपये का निकला दम, क्या डॉलर के मुकाबले आज हो गया 100 पार?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 20 May 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Business News Petrol And Diesel Diesel PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Explained: क्या डॉलर के मुकाबले शतक पार कर जाएगा रुपया? 5 एक्सपर्ट्स की राय एक-दूजे से जुदा, निचोड़ क्या निकला?
क्या डॉलर के मुकाबले शतक पार कर जाएगा रुपया? 5 एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग, निचोड़ क्या निकला?
बिजनेस
Dollar vs Rupee: लगातार 9वें दिन रुपये का निकला दम, क्या डॉलर के मुकाबले आज हो गया 100 पार?
Dollar vs Rupee: लगातार 9वें दिन रुपये का निकला दम, क्या डॉलर के मुकाबले आज हो गया 100 पार?
बिजनेस
स्टारबक्स में छंटनी, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर मैनेजर तक की गई नौकरी, सैकड़ों कर्मचारियों की छुट्टी
स्टारबक्स में छंटनी, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर मैनेजर तक की गई नौकरी, सैकड़ों कर्मचारियों की छुट्टी
बिजनेस
LPG Rate Today: कभी भी बढ़ सकता है LPG का दाम, जानिए आज आपके शहर में कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर
LPG Rate Today: कभी भी बढ़ सकता है LPG का दाम, जानिए आज आपके शहर में कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नामोनिशान मिटा देंगे...', ईरान का अमेरिका को सीधा चैलेंज, अराघची के बयान से भड़क उठेंगे ट्रंप
'नामोनिशान मिटा देंगे...', ईरान का अमेरिका को सीधा चैलेंज, अराघची के बयान से भड़क उठेंगे ट्रंप
बिहार
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
इंडिया
Kiren Rijiju On Owaisi: 'ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम...'किरेन रिजिजू ने ऐसा क्या कहा, सुनकर आगबबूला हो जाएगी कांग्रेस
'ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम...'किरेन रिजिजू ने ऐसा क्या कहा, सुनकर आगबबूला हो जाएगी कांग्रेस
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
मध्य प्रदेश
हत्या या सुसाइड? ट्विशा शर्मा की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
हत्या या सुसाइड? ट्विशा शर्मा की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
विश्व
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार Helle Lyng का बड़ा दावा- Meta ने सस्पेंड किए Insta, Facebook अकाउंट
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार का दावा- Meta ने सस्पेंड किए इंस्टा, फेसबुक अकाउंट
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget