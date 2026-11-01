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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज से 8 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, एक किलो दही भी 14 रुपए महंगी, नई रेट लिस्ट देखें

आज से 8 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, एक किलो दही भी 14 रुपए महंगी, नई रेट लिस्ट देखें

कर्नाटक में आज से नंदिनी दूध- दही की नई कीमतें लागू हो गई हैं. दूध 8 से 12 रुपए तक महंगी हुई हैं, जबकि एक किलो दही अब 68 रुपए में मिलेगी. यहां से आप दूध- दही की नई रेट लिस्ट देख सकते हैं..

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Nov 2026 06:45 AM (IST)
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दूध और दही तो रोज इस्तेमाल होने वाली चीज हैं. सुबह की चाय हो या फिर शाम का नाश्ता इनकी जरूरत लगभग हर घर में पड़ती ही है. ऐसे में दूध- दही के दाम बढ़ने का सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है. अब कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड के दूध और दही की कीमतें बढ़ गई हैं.

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) की नई दरें आज यानी 1 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं. दूध की कुछ किस्मों के दाम 8 से 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं, जबकि एक किलो दही का पैकेट 54 रुपए से बढ़कर 68 रुपए का हो गया है. मतलब अब दही खरीदने के लिए 14 रुपए ज्यादा देने होंगे. आइए दूध और दही की नई रेट लिस्ट देखते हैं.

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दूध की नई कीमत क्या हैं?
नंदिनी दूध की अलग-अलग किस्मों के दाम में बदलाव किया गया है. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्लू पैकेट टोंड मिल्क की कीमत 46 रुपए से बढ़कर 54 रुपए प्रति लीटर हो गई है. वहीं, स्पेशल टोंड और शुभम दूध की कीमत अब 64 रुपए प्रति लीटर होगी.

दूध की किस्म  पुरानी कीमत नई कीमत 
टोंड मिल्क 46 रुपए/लीटर 54 रुपए/लीटर
होमोजेनाइज्ड टोंड मिल्क 47 रुपए/लीटर 56 रुपए/लीटर
होमोजेनाइज्ड काउ मिल्क 50 रुपए/लीटर 58 रुपए/लीटर
स्पेशल टोंड मिल्क 52 रुपए/लीटर  64 रुपए/लीटर 
शुभम मिल्क  52 रुपए/लीटर  64 रुपए/लीटर 
होमोजेनाइज्ड शुभम मिल्क 53 रुपए/लीटर   65 रुपए/लीटर

1 किलो दही का क्या है रेट?
दूध के साथ-साथ नंदिनी दही की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. आधा किलो दही का पैकेट अब 28 रुपए की जगह 34 रुपए में मिलेगा. वहीं, एक किलो दही का पैकेट 54 रुपए से बढ़कर 68 रुपए का हो गया है.

मतलब अब आधा किलो दही पर 6 रुपए और एक किलो दही पर 14 रुपए ज्यादा खर्च होंगे. 

क्यों बढ़ाए गए दूध और दही के दाम?
कर्नाटक सरकार और KMF का कहना है कि दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला डेयरी किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है. राज्य में सूखे जैसी स्थिति, पशुओं के चारे की बढ़ती कीमत और दूध उत्पादन में कमी के कारण किसानों का खर्च बढ़ गया है.

सरकार के फैसले के मुताबिक, दूध की कीमत में की गई 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी में से 7 रुपए सीधे किसानों को मिलेंगे. बाकी 1 रुपए मिल्क यूनियनों को दिया जाएगा, ताकि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और दूसरे खर्च पूरे किए जा सकें. सरकार का कहना है कि किसानों को बेहतर कीमत मिलने से दूध उत्पादन और डेयरी कारोबार को बनाए रखने में मदद मिलेगी. लेकिन, ग्राहकों के लिए इसका मतलब यही है कि अब रोजमर्रा के दूध-दही के खर्च में भी बढ़ोतरी होगी. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 01 Nov 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Milk Karnataka
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