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हिंदी न्यूज़बिजनेसशराब से ज्यादा बीयर पी रहे लोग, इस राज्य को मिला 11500 करोड़ का कलेक्शन

शराब से ज्यादा बीयर पी रहे लोग, इस राज्य को मिला 11500 करोड़ का कलेक्शन

कर्नाटक सरकार ने साल के दूसरे क्वार्टर में बीयर से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है. राज्य में इस साल बीयर की बिक्री पर 50% का इजाफा हुआ है. आइये जानते हैं इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 05 Oct 2026 09:58 PM (IST)
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शराब वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये राज्य सरकार की ताबड़तोड़ कमाई भी करवाती है. जैसे हाल ही में कर्नाटक सरकार की शराब बिक्री से ताबड़तोड़ कमाई हुई है. राज्य में इस साल दूसरे क्वार्टर में यानी जुलाई से सितंबर 2026 के बीच आबकारी विभाग को 11,595.88 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है. 

ये पिछले साल इसी समय में मिले 10,303.94 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 12.54% ज्यादा है. सरकार की कमाई बढ़ने की बड़ी वजह बीयर और इंडियन मेड लिकर (IML) की बिक्री में बढ़ोतरी रही.

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बीयर की बिक्री में तगड़ा उछाल
सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान कर्नाटक में बीयर की बिक्री 126.68 लाख केस बॉक्स रही. पिछले साल इसी समय में 84.63 लाख केस बॉक्स की बिक्री हुई थी. यानी बीयर की बिक्री में 42.05 लाख केस बॉक्स की बढ़ोतरी हुई, जो सालाना आधार पर करीब 49.69% है.

बीयर से हुई सरकार की कमाई
बीयर की बिक्री बढ़ने का सीधा असर सरकार की कमाई पर भी पड़ा. बीयर से आबकारी राजस्व पिछले साल के 1,234.50 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 1,463.07 करोड़ रुपये हो गया. यानी इसमें 18.52% की बढ़ोतरी हुई.

IML की बिक्री भी बढ़ी
इस साल इंडियन मेड लिकर यानी IML की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई, हालांकि ये बीयर के मुकाबले काफी कम रही. जुलाई-सितंबर 2026 में IML की बिक्री 171.69 लाख केस बॉक्स रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 169.12 लाख केस बॉक्स की बिक्री हुई थी. यानी बिक्री में करीब 1.52% की बढ़ोतरी हुई. IML से सरकार को इस दौरान 9,033.21 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व मिला. पिछले साल ये रकम 7,968.69 करोड़ रुपये थी. यानी IML से सरकार की कमाई 13.36 फीसदी बढ़ी और 1,064.52 करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व मिला.

लाइसेंस और जुर्माने से कमाई स्थिर
शराब से जुड़े दूसरे स्रोतों, जैसे लाइसेंस फीस और जुर्माने से सरकार को 1,099.60 करोड़ रुपये मिले. पिछले साल ये रकम 1,100.75 करोड़ रुपये थी. यानी इस हिस्से से होने वाली कमाई में कोई खास बदलाव नहीं आया.

ये भी पढ़ें: किन शहरों के लिए सबसे महंगे हुए फ्लाइट टिकट, इस बार दिवाली छठ जेब पर भारी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 05 Oct 2026 09:58 PM (IST)
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