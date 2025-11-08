कल्याण ज्वैलर्स की चमक बरकरार! तिमाही मुनाफा 260 करोड़ रुपए के पार
कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में दोगुना होकर 260.51 करोड़ रुपए के आंकड़ें पर पहुंच गया.
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि, चालू वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 7,907.44 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6,091.47 करोड़ रुपये थी. कल्याण ज्वैलर्स के भारत, अमेरिका और पश्चिम एशिया में 436 शोरूम हैं, जिनका खुदरा क्षेत्र 10,67,000 वर्ग फुट से अधिक है.
शेयर बाजार में कब हुई एंट्री?
भारतीय शेयर बाजार में कल्याण ज्वेलर्स की एंट्री 26 मार्च 2021 को हुई थी. कंपनी ने आईपीओ के तहत 87 रुपए पर शेयर जारी किए थे. जिसमें निवेशकों ने 1,174.82 करोड़ रुपए का निवेश किया था. आईपीओ को 2.61 गुना बोली भी मिली थी. अगर पिछले एक साल में कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो, इसमें जबरदस्त उतार-चढ़ाव दिखने को मिला है.
2 जनवरी 2025 को शेयर ₹794.60 तक पहुंच गए थे, जो एक साल का सबसे ऊंचा स्तर था. हालांकि, सिर्फ दो महीनों में ही इसमें करीब 49.76 प्रतिशत की गिरावट आई और 11 मार्च 2025 को यह फिसलकर ₹399.20 पर आ गया, जो पिछले एक साल का सबसे निचला स्तर रहा.
कल्याण ज्वैलर्स देश की जानी-मानी ज्वैलरी विक्रेता कंपनी है. कंपनी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के गहने बनाकर देती है. अपने ज्वैलरी डिजाइन के लिए कल्याण बहुत फेमस मानी जाती है. भारत के लगभग हर बड़े शहर में कंपनी के शोरुम मौजूद है. जिसके कारण ग्राहकों तक कल्याण की पहुंच आसान रही है. जिसके कारण कंपनी का मुनाफा भी बढ़ रहा है.
