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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार का ऐलान

स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार का ऐलान

अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. FSSAI ने स्कूलों के आसपास ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक का ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 04:09 PM (IST)
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केंद्र सरकार स्कूलों के आसपास जंक फूड पर बड़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है. नई प्रस्तावित नीति के तहत स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर और साल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर, नूडल्स और पैकेज्ड स्नैक्स की बिक्री और विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी.

इस कदम का खास मकसद बच्चों को कम उम्र में ही ज्यादा नमक, चीनी और वसा वाले खाने से दूर रखना है. ऐसे में प्रस्तावित व्यवस्था का असर स्कूलों के आसपास मौजूद दुकानों और खाने-पीने के स्टॉल पर पड़ सकता है. हालांकि, इन नियमों को लेकर कारोबारियों की तरफ से कमाई पर असर को लेकर चिंता भी जताई गई है. 

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किन खाद्य पदार्थों पर लग सकती है रोक?

  • ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले पैकेज्ड फूड 
  • चिप्स और दूसरे नमकीन स्नैक्स 
  • ज्यादा चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक 
  • बर्गर और पिज्जा
  • नूडल्स और दूसरे हाई-फैट फूड 
  • ऐसे उत्पादों के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है.

FSSAI ने फैट, चीनी और नमक की सीमा भी बताई

FSSAI के 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक, ठोस खाद्य पदार्थ में 100 ग्राम पर 4.2 ग्राम से ज्यादा फैट होने पर उसे हाई फैट माना जाएगा. वहीं, 100 ग्राम ठोस खाद्य पदार्थ में 3 ग्राम से ज्यादा अतिरिक्त चीनी होने पर वह हाई शुगर कैटेगरी में आएगा. नमक के लिए 100 ग्राम ठोस खाद्य पदार्थ में 0.625 ग्राम से ज्यादा की सीमा तय की गई है.

क्यों लाए जा रहे हैं ऐसे नियम?

सरकार की ओर से इस तरह के नियम लाने के पीछे बच्चों में बढ़ते मोटापे और जयदा फैट वाले खान-पान की आदतों को लेकर चिंता जताई जा रही है. इस प्रस्ताव का खास मकसद बच्चों को कम उम्र से ही संतुलित और बेहतर खान-पान की आदतों की ओर बढ़ाना है. सरकार कहना है कि स्कूल बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, इसलिए FSSAI स्कूलों और उनके आसपास मिलने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर नियमों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है.

स्कूलों के आसपास दुकानदारों पर क्या होगा असर?

स्कूलों के आसपास आमतौर पर बड़ी संख्या में छोटी दुकानें, किराना स्टोर और खाने-पीने के स्टॉल होते हैं. ऐसे में अगर इन जगहों पर HFSS उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाती है, तो कारोबारियों को अपनी बिक्री का तरीका बदलना पड़ सकता है. 

अभी लागू नहीं हुआ है नया नियम

सबसे अहम बात यह है कि 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर रोक को लेकर अभी आखिरी नियम लागू नहीं हुआ है. FSSAI ने फिलहाल इससे जुड़े नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है और लोगों से इस पर सुझाव मांगे हैं. FSSAI की वेबसाइट के मुताबिक, सुझाव देने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2026 है. 

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News FSSAI Junk Food Rules HFSS Food Ban
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