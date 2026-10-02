जॉइंट Home Loan में किसी एक की मौत हो जाए तो क्या माफ हो जाएगा कर्ज?

अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपना एक घर खरीदने का फैसला किया हो और दोनों ही उस घर की EMI मिलकर चुका रहे हैं. लेकिन अचानक से जॅाइंट होम लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, तो ऐसे में अक्सर सवाल यह रहता है कि क्या उसके साथ उनकी EMI भी खत्म हो जाती है? या फिर बैंक बाकी का कर्ज माफ कर देगा और या पूरी जिम्मेदारी दूसरे पार्टनर पर आ जाएगी. खासकर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अब उस घर का मालिक कौन होगा?



दरअसल, जॅाइंट होम लोन से जुड़ी एसी परेशानियां जैसे कि लोन, प्रोपर्टी और इंश्योरेंस को लेकर काफी सवाल सामने आते हैं. नियमों के अनुसार एक को-बॅराोअर की मृत्यु होने से होम लोन अपने आप खत्म नहीं हो जाता है. ऐसे में आगे की जिम्मेदारी लोन एग्रीमेंट, प्रोपर्टी के मालिकाना हक और इंश्योरेंस पर निर्भर करती है.



दूसरे को-बॅराोअर पर आ सकती है जिम्मेदारी



जांच के अनुसार जॅाइंट होम लोन में दोनों उधारकर्ताओं की जिम्मेदारी केवल उनके हिस्से तक ही सीमित नहीं रह जाता है. आमतौर पर बैंक बाकी के बचे कर्ज की वसूली दूसरे को-बॅराोअर से करता है, यानी कि इससे यह साबित नहीं हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति की मौत के बाद बाकी का कर्ज अपना आप में खत्म हो जाएगा.



जैसे कि मान लीजिए किसी कपल ने एक 60 लाख रुपये का लोन लिया हो और एक पार्टनर की मृत्यु के समय 42 लाख रुपये बाकी रह जाता है. एसी स्थिति में जीवित पार्टनर कि जिम्मेदारी केवल 21 लाख रुपये तक नहीं रह जाएगी. लोन के नियमों के अनुसार बैंक पूरे 42 लाख रुपये की रिपेमेंट मांग सकता है.



वारिसों की क्या रहेगी कानूनी जिम्मेदारी



मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस केवल वारिस होने के चलते अपनी व्यक्तिगत कमाई या बचत से लोन चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं साबित होते हैं. हालांकि, उन्हें विरासत में मिली संपत्ति पर बैंक के बकाये का असर पड़ सकता है. खासकर अगर मृतक का घर में हिस्सा था और वह संपत्ति लोन के बदले गिरवी रखी गई थी.



इंश्योरेंस होने पर मिल सकती है राहत



अगर होम लोन के साथ लोन प्रोटेक्शन या क्रेडिट-लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है, तो पॉलिसी के नियमों के अनुसार बीमा कंपनी बकाया लोन का कुछ या पूरा हिस्सा चुका सकती है. लेकिन हर जॉइंट लोन पूरी तरह इंश्योर्ड हो यह जरूरी नहीं है. इसलिए यह देखना बेहद जरूरी है कि पॉलिसी में कौन इंश्योर्ड है, कितना कवर है और दोनों बॅरोअर्स के लिए कवरेज किस तरह तय की गई है.



इंश्योरेंस क्लेम के दौरान EMI न रोकें

परिवार को बीमा क्लेम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी EMI अचानक बंद नहीं कर देनी चाहिए. बैंक को तुरंत लिखित सूचना देकर डेथ सर्टिफिकेट और जरूरी दस्तावेज जमा कर देना चाहिए. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कर क्लेम प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए.



परिवार को इन चार चीजों की जांच करनी चाहिए

सबसे पहले लोन एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, इंश्योरेंस पॉलिसी और वसीयत, उत्तराधिकार से जुड़े कागजात जांचने चाहिए. लोन पूरा चुकने के बाद बैंक से नो-ड्यूज प्रमाण, मॉर्गेज रिलीज और जरूरी प्रॉपर्टी दस्तावेज लेना भी महत्वपूर्ण है.

यह भा पढ़ें- दालों पर घटेगी इंपोर्ट ड्यूटी, त्यौहारों से पहले सरकार का बड़ा फैसला

यह भी देखें-