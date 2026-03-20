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हिंदी न्यूज़बिजनेसलगाए गए दांव पर रिटर्न पक्का! ब्रोकरेज को इन एनर्जी स्टॉक्स से अपार उम्मीदें; कहा- 54% तक ऊपर जाएगा भाव

लगाए गए दांव पर रिटर्न पक्का! ब्रोकरेज को इन एनर्जी स्टॉक्स से अपार उम्मीदें; कहा- 54% तक ऊपर जाएगा भाव

Stocks with up to 54 percent upside: जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि Suzlon, Adani Green, BHEL, Tata Power और JSW Energy जैसे कई ऐसे एनर्जी स्टॉक्स हैं, जिनके शेयरों में 54% तक की बढ़त की संभावना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 20 Mar 2026 08:34 AM (IST)
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Stocks with up to 54 percent upside: शेयर बाजार निवेशकों को हमेशा ऐसे स्टॉक्स की तलाश रहती है, जो उनका अच्छा-खासा कराए. ऐसे में अगर ब्रोकरेज के सुझाव से काफी हद तक मदद मिलती है. हाल ही में ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम गिनाए हैं, जिनमें 54-60 परसेंट तक की बढ़त की संभावना है.

जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि इस साल गर्मियों के जल्दी आने और बिजली की बढ़ती मांग के कारण पावर और एनर्जी सेक्टर के शेयर लंबी छलांग लगा सकते हैं.

बढ़ती जा रही बिजली की डिमांड

ब्रोकरेज ने कहा कि गर्मियों में बढ़ती मांग के साथ बिजली की सप्लाई कम पड़ सकती है. हाइड्रो/गैस/न्यूक्लियर/कोयले से चलने वाले प्लांट पर पहले से ही दबाव बहुत ज्यादा है. मार्च 2026 में शाम के समय में बिजली की मांग 225 GW के रिकॉर्ड स्तर को छू गई. यह पिछले साल के मुकाबले 7 परसेंट ज्यादा है. सप्लाई और डिमांड में बैलेंस न होने की वजह से बीते 12 मार्च को भारतीय समयानुसार शाम के सवा छह बजे से साढ़े नौ बजे के बीच 13 बार बिजली की कीमतें 10 रुपये प्रति यूनिट (kwh) की अपर लिमिट को पार कर गई.

बता दें कि सरकारी नियम के मुताबिक, कोई भी कंपनी 10 रुपये प्रति यूनिट (kwh) से ज्यादा महंगी बिजली नहीं बेच सकती, लेकिन 12 मार्च को शाम के वक्त बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई कि 13 बार ऐसा मौका आया, जब डिमांड पीक पर जाने और सप्लाई उसके मुकाबले कम होने से कीमतें 10 रुपये के अधिकतम लेवल को छू गई.

ब्रोकरेज को एनर्जी स्टॉक्स से उम्मीदें

ब्रोकरेज ने बताया कि Adani Green, Jindal Power, JSW Energy और Adani Power Ltd जैसी कंपनियां अभी Day-Ahead Market (DAM) सेगमेंट में मार्केट शेयर के मामले में सबसे आगे चल रही हैं. JM Financial ने कहा, "हम इस गर्मी के लिए अपनी कंपनियों की प्राथमिकता सूची को फिर से दोहराते हैं: Adani Power > Tata Power > NTPC > Adani Green > Coal India > JSW Energy."

कितना बढ़ाया टारगेट प्राइस? 

  • JM Financial ने बड़ी कंपनियों में Adani Power को 'Buy'की रेटिंग के साथ 177 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि Tata Power का टारगेट प्राइस  429 है. ब्रोकरेज ने NTPC Ltd के लिए 420 रुपये, Adani Green के लिए 1204 रुपये और JSW Energy के लिए 614 रुपये के टारगेट के साथ 'Buy' रेटिंग की भी सिफारिश की है.
  • Power Grid Corporation of India Ltd और Adani Energy Solutions Ltd को क्रमशः 314 रुपये और 1199 रुपये के टारगेट के साथ 'Buy' रेटिंग मिली है. Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) को 355 रुपये, CESC को 196 रुपये और ACME Solar Holdings को 289 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'Buy' रेटिंग मिली है.
  • Suzlon Energy Ltd को 'Buy' रेटिंग और 64 रुपये का टारगेट दिया गया है. गुरुवार को BSE पर Suzlon के शेयर 1.09  परसेंट गिरकर 41.59 प्रति शेयर पर कारोबार करते नजर आए. ऐसे में JM Financial का इस स्टॉक पर टारगेट प्राइस मौजूदा स्तर से लगभग 54 परसेंट की संभावित बढ़त का संकेत दे रहा है. इस बीच, ब्रोकरेज ने NHPC को 84 रुपये, Inox Wind को 120 रुपये और IEX को 145 रुपये के टारगेट के साथ 'Add' रेटिंग दी है.
  • JM Financial कुछ शेयरों पर सतर्क रुख भी अपनाया है जैसे कि Coal India और Torrent Power के लिए क्रमशः 420 रुपये और 1410 रुपये के टारगेट के साथ 'Reduce' की रेटिंग दी है, जबकि SJVN को 67 रुपये के टारगेट के साथ 'Sell' रेटिंग दी है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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Published at : 20 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Adani Green JSW Energy Jindal Power Energy Stocks
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