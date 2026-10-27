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हिंदी न्यूज़बिजनेसJIO IPO: 10.3 लाख करोड़ के मूल्यांकन से 28 अक्टूबर को लिस्टिंग का रास्ता साफ

JIO IPO: 10.3 लाख करोड़ के मूल्यांकन से 28 अक्टूबर को लिस्टिंग का रास्ता साफ

जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 28 अक्टूबर 2026 को 10.3 लाख करोड़ के मूल्यांकन पर लिस्ट होगा. यह भारत का पहला 10 लाख करोड़ से अधिक का आईपीओ है. शेयर लिस्टिंग पर 20% बढ़कर 1340 तक पहुंचने का अनुमान है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 04:07 PM (IST)
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जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 28 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है. अपनी आईपीओ प्रक्रिया के तहत कंपनी का कुल मूल्यांकन 10.3 लाख करोड़ तय किया गया है. इस लिस्टिंग के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शुमार हो जाएगी.

कंपनी ने अपने नए 27 करोड़ शेयर 1,119 प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए हैं. 10.3 लाख करोड़ के इस वैल्यूएशन के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक के बाद भारत की चौधी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी कंपनी का आईपीओ 10 लाख करोड़ से अधिक के वैल्यूएशन पर आया है.

आईपीओ को मिले भारी रिस्पॉन्स और ग्रे मार्केट (Grey Market) के रुझानों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके शेयर लिस्टिंग के दिन ही 20% तक का मुनाफा दे सकते हैं.

Jio बनेगी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी?

अगर शेयर 20% बढ़त के साथ 1340 के आसपास लिस्ट होते हैं तो कंपनी का कुल मार्केट कैप ₹12.3 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा. ऐसी स्थिति में जियो प्लेटफॉर्म्स, भारती एयरटेल को पीछे छोड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी.

इस लिस्टिंग के बाद रिलायंस ग्रुप भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घराना बन जाएगा. वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स का संयुक्त मार्केट कैप 27 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है. इसकी तुलना में 27 अक्टूबर 2026 तक टाटा ग्रुप की 32 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 25.7 लाख करोड़ था, वहीं अदानी ग्रुप की 11 कंपनियों का वैल्यूएशन 16.6 लाख करोड़ था.

30 लाख करोड़ के करीब पहुंच सकता है वैल्यूएशन 

अगर जियो के शेयर 1340 पर लिस्ट होते हैं तो मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का कुल वैल्यूएशन 30 लाख करोड़ के करीब पहुंच सकता है. सबकी नज़रें अब 28 अक्टूबर को होने वाली लिस्टिंग पर टिकी हैं.

यह भी पढ़ें- E10, E20 से कितना अलग है E100, पैसा, माइलेज से मेंटेनेंस तक, कौनसा फ्यूल नंबर 1?

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 04:07 PM (IST)
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