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हिंदी न्यूज़बिजनेसJio IPO का ऐतिहासिक आगाज, एंकर बुक को मिली 30 गुना से ज्यादा की बंपर डिमांड

Jio IPO का ऐतिहासिक आगाज, एंकर बुक को मिली 30 गुना से ज्यादा की बंपर डिमांड

Jio प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित IPO को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. 8,110 करोड़ रुपये के एंकर बुक के मुकाबले 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां मिलीं, जो तय रकम से 30 गुना अधिक हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Oct 2026 05:23 PM (IST)
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Jio प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित IPO से पहले बड़े निवेशकों ने इसमें जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की 8,110 करोड़ रुपए के एंकर बुक के मुकाबले 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मिली हैं, जो तय रकम से 30 गुना से भी ज्यादा है.

Jio प्लेटफॉर्म्स के IPO पर घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी नजर है. इसमें देश के बड़े म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और दुनिया के कई बड़े निवेश संस्थान शामिल बताए जा रहे हैं. Jio प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग से निवेशकों को कंपनी के टेलीकॉम और डिजिटल कारोबार में सीधे निवेश करने का मौका मिल सकता है.

Jio IPO में किन बड़े निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी?

  • ब्लैक रॉक
  • कैपिटल ग्रुप
  • फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स
  • टी. रो प्राइस
  • श्रोडर्स
  • जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट
  • फ्रैंकलिन टेम्पलटन
  • इन्वेस्को
  • जेनस हेंडरसन

इसके अलावा, सिंगापुर के सरकारी निवेश कोष जीआईसी, नॉर्वे के नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे संस्थानों ने भी दिलचस्पी दिखाई है.

भारत के बड़े म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां भी शामिल

Jio प्लेटफॉर्म्स के IPO से पहले घरेलू निवेश संस्थानों की दिलचस्पी भी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश के प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउसों ने इसमें निवेश करने में रुचि दिखाई है. इनमें SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड शामिल हैं.

इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), HDFC लाइफ, SBI लाइफ, SBI पेंशन, HDFC पेंशन और ICICI प्रूडेंशियल जैसे संस्थानों के भी भाग लेने की खबर है.

क्या है एंकर बुक और क्यों है यह अहम?

एंकर बुक IPO से पहले बड़े संस्थागत निवेशकों को शेयर आवंटित करने की प्रक्रिया से जुड़ी होती है. इसमें म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और बड़े निवेश संस्थानों जैसे निवेशक शामिल हो सकते हैं.

Jio प्लेटफॉर्म्स की 8,110 करोड़ रुपये की एंकर बुक के मुकाबले 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां मिलने की खबर इस बात का संकेत है कि बड़े निवेशकों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि, केवल ज्यादा बोलियां मिलने से यह तय नहीं होता कि IPO लिस्टिंग के बाद शेयर का प्रदर्शन कैसा रहेगा.

Jio Platforms का कारोबार क्यों है खास?

Jio प्लेटफॉर्म्स का कारोबार केवल मोबाइल नेटवर्क तक सीमित नहीं है. कंपनी दूरसंचार सेवाओं के साथ ब्रॉडबैंड, डिजिटल मनोरंजन, क्लाउड और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में भी काम करती है.

प्रस्तावित लिस्टिंग के बाद निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए निवेश करने के बजाय Jio प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में सीधे निवेश करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, इसके लिए IPO की अंतिम शर्तों और शेयर बाजार में लिस्टिंग से जुड़ी जानकारी का इंतजार करना होगा.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 19 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Jio Platforms IPO Jio IPO 2026
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