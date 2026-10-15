Jio के फ्री AI कोर्स और RIL फाउंडेशन की सामाजिक पहुंच से देश में डिजिटल समावेशन की लहर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिलायंस फाउंडेशन 54,000 गाँवों के 6.6 करोड़ लोगों तक पहुंचा.

जियो ने 12 भाषाओं में मुफ्त एआई कोर्स उपलब्ध कराए.

धीरूभाई के विजन से देश में डिजिटल क्रांति आई.

देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई में Reliance Foundation और Jio दोनों मिलकर डिजिटल समावेशन के जरिए देश का विकास करने में लगे हैं.

एक तरफ रिलायंस फाउंडेशन अपनी सामाजिक विकास कार्यों के जरिए भारत के 54,000 से ज्यादा गांवों के 66 मिलियन (6.6 करोड़) से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है.

इससे पता चलता है कि रिलायंस फाउंडेशन की सामाजिक पहलें सिर्फ कागजों या कॉर्पोरेट ब्रांडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा है. संस्था जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर उनका कल्याण कर रही है, जिससे समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है.

इसी तरह से जियो 12 भारतीय भाषाओं में मुफ्त एआई कोर्स उपलब्ध करा रहा है, जो कि अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है. इससे देश के दूर-दराज के इलाकों में भी युवाओं तक तकनीक की पहुंच रही है. जियो के आने से भारत में डेटा की कीमतें भी कम हुई हैं, जिसने डिजिटल क्रांति की नींव रखी. अब इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के लिए किया जा रहा है.

रिलायंस में धीरूभाई अंबानी के विजन की झलक

रिलायंस का इतिहास इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी के विजन से जुड़ा है, जिनका मकसद आम जनता को देश की आर्थिक तरक्की में शामिल होने का मौका मिले. वक्त बढ़ने के साथ-साथ रिलायंस ने अपने पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है. इन दोनों की ही वजह से सामाजिक विकास और तकनीक से जुड़ी पहलों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य में कंपनी की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है.

1977 में कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने आम आदमी को शेयर बाजार में पैसा लगाने और कंपनी के व्यावसायिक सफर में शामिल होने का मौका मिला. रिलायंस और जियो ने मिलकर डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यवसायिक गतिविधियों और समुदाय-केंद्रित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया.

जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव

नीता अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस फाउंडेशन ने बताया है कि उसने अपनी विभिन्न पहलों के जरिए भारत के 54,000 से ज्यादा गांवों में 6.6 करोड़ (66 मिलियन) से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है. फाउंडेशन का काम रिलायंस के सामाजिक विकास प्रयासों का एक अहम हिस्सा है. इसके कार्यक्रमों का उद्देश्य समुदायों की जरूरतों को पूरा करना और देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों तक मदद पहुंचाना है. यह पहुंच दर्शाती है कि फाउंडेशन ग्रामीण और अन्य समुदायों के साथ किस बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है.

हजारों की तादात में गांवों के लोगों तक पहुंचना यह भी दिखाता है कि विकास कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर पर काम लागू करना कितना जरूरी है. सामुदायिक कल्याण से जुड़ी पहलों के लिए अकसर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है क्योंकि हर जगह संसाधनों और सेवाओं की उपलब्धता अलग-अलग हो सकती है.

डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा

जियो ने 12 भारतीय भाषाओं में एक मुफ्त AI कोर्स शुरू किया है, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सीख को उन लोगों तक आसानी से पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक डिजिटल लर्निंग संसाधनों का उपयोग करते समय भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

AI का इस्तेमाल बिजनेस ऑपरेशंस, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है. जैसे-जैसे इसका चलन बढ़ रहा है, इस तकनीक को समझने या इस्तेमाल करने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल तक पहुंच एक महत्वपूर्ण बात बन गई है. इससे लोग अपनी पसंदीदा भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं या किसी विषय पर जानकारी पा सकते हैं. जियो की यह पहल डिजिटल एजुकेशन पर जोर देती है. भारत इस वक्त कई अल-अलग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है, जियो के इस पहल से इसे समझने में लोगों को मदद मिलेगी.

इन सबसे पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में रिलायंस अपने शुरुआती कारोबार और मार्केट ग्रोथ के लक्ष्यों से आगे बढ़कर अब डिजिटल सेवाओं और सामाजिक पहलों तक फैल गया है. अंबानी परिवार की अलग-अलग पीढ़ियों के नेतृत्व में कंपनी का यह विकास, भारत की अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में आए व्यापक बदलावों के साथ-साथ हुआ है.

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