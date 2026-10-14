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हिंदी न्यूज़बिजनेसजियो ने फाइल किया RHP, 21 अक्टूबर से खुलेगा IPO, जारी होंगे 27 करोड़ शेयर

जियो ने फाइल किया RHP, 21 अक्टूबर से खुलेगा IPO, जारी होंगे 27 करोड़ शेयर

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (RHP) फाइल किया है. कंपनी का आईपीओ 21 अक्टूबर को आएगा, जिसमें 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी होंगे, हर शेयर का मूल्य 10 रुपए है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 07:27 PM (IST)
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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्मस लिमिटेड ने आज अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी RHP फाइल कर दिया है. कंपनी का आईपीओ 21 अक्टूबर को आएगा. जियो नए शेयर बेचकर बाजार से पैसा जुटाएगी. कंपनी ने 27 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने का ऐलान किया है. 

भारतीय कॉर्पोरेट जगत और शेयर बाजार के इतिहास से जुड़ी बड़ी खबर है. जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दस्तावेज जमा किया है. इससे पहले जून 2026 में कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया था और अगस्त 2026 में सेबी से ऑब्जर्वेशन लेटर मिल चुका था. अब RHP फाइल होने के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है.

हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए

बता दें कि कंपनी कुल 27 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है. बड़ी बात यह है कि आईपीओ में दो खास आरक्षण रखे गए हैं. कंपनी के योग्य कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपए तक के शेयर मिलेंगे. वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा पब्लिक शेयरधारकों के लिए 2500 करोड़ रुपए तक के शेयर रखे गए हैं.

21 अक्टूबर को खुलेगा पब्लिक सब्सक्रिप्शन

कंपनी ने बताया है कि एंकर इन्वेस्टर बिडिंग की तारीख सोमवार 19 अक्टूबर है, जबकि पब्लिक सब्सक्रिप्शन बुधवार 21 अक्टूबर को खुलेगा और पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुक्रवार 23 अक्टूबर को बंद होगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है. इस आईपीओ को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है.

गौरतलब है कि बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को लेकर काफी उत्सुकता है. यह रिलायंस समूह की एक बड़ी लिस्टिंग साबित हो सकती है. इस मेगा आईपीओ पर निवेशकों, विश्लेषकों और पूरे शेयर बाजार की पैनी नजर टिकी हुई है. जियो के आईपीओ को 'मदर ऑफ ऑल आईपीओ' कहा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- 1977 में रिलायंस ले आया IPO... कैसे धीरूभाई अंबानी ने बदली थी आम जनता की किस्मत

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Jio Reliance Industries Jio IPO
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