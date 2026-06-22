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हिंदी न्यूज़बिजनेसफ्लाइट टिकट हुए सस्ते, इस कंपनी ने किराए में की 5% की कटौती, पेट्रोल-डीजल पर कब मिलेगी राहत?

फ्लाइट टिकट हुए सस्ते, इस कंपनी ने किराए में की 5% की कटौती, पेट्रोल-डीजल पर कब मिलेगी राहत?

Fuel Price: एयरलाइन कंपनी AirAsia X ने 15 जून से अपना किराया कम दिया है, जिसके बाद से ही लोग ये जानना चाह हैं कि क्या पेट्रोल- डीजल के दाम भी कम हो सकते हैं?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jun 2026 10:11 PM (IST)
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Fuel Price: महंगाई और बढ़ते ट्रैवल खर्च के बीच यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है. एयरलाइन कंपनी AirAsia X ने अपने टिकट किराए में करीब 5 फीसदी तक की कटौती कर दी है. कंपनी ने कहा है कि जेट फ्यूल की कीमतों में आई गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया है. एयर एशिया के इस फैसले के बाद अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि अगर फ्लाइट की टिकट सस्ती हो सकती है तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम में भी कम हो जाएंगे? आइये यहां से जानते हैं.

क्यों सस्ते हुए टिकट?

पिछले कुछ हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और जेट फ्यूल की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. एयरलाइंस कंपनियों के कुल खर्च में फ्यूल का हिस्सा काफी बड़ा होता है. ऐसे में जब जेट फ्यूल सस्ता होता है तो कंपनियों की लागत कम हो जाती है. इसी का फायदा अब यात्रियों को मिलने लगा है. AirAsia X के CEO ने कहा कि 15 जून के बाद से कंपनी ने कई रूट्स पर टिकट किराए कम कर दिए हैं. 

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क्या दूसरी कंपनियां भी कम करेंगी किराया?

अगर फ्यूल की कीमतें ऐसे ही कंट्रोल में रहती हैं, तो आने वाले समय में दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी किराए कम कर सकती हैं. गर्मी की छुट्टियों और तीज- त्योहारों के सीजन में सस्ते टिकट आम जनता की जेब पर पड़ा रहा दबाव कम करेंगी.

पेट्रोल-डीजल कब होगा सस्ता?

अब चूंकि फ्लाईट की टिकट सस्ती हुई है तो लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या पेट्रोल-डीजल भी सस्ते हो सकते हैं? असल  में, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करतीं है. इसमें टैक्स, वैट, फ्रेट चार्ज और तेल कंपनियों का मार्जिन भी शामिल होता है. हालांकि, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लंबे समय तक सस्ता बना रहता है तो सरकार और तेल कंपनियां रेट कम कर सकती हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jun 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Business News AirAsia Jet Fuel
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