दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बने Jensen Huang, दौलत 200 अरब डॉलर के पार

कुछ साल पहले तक दुनिया के आम लोगों के लिए जेन्सेन हुआंग का नाम शायद उतना जाना-पहचाना नहीं था. लेकिन AI की दौड़ ने उनकी किस्मत बदल दी. आज एनवीडिया की चिप की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा फायदा कंपनी के प्रमुख जेन्सेन हुआंग को मिल रहा है.

जेन्सेन हुआंग की दौलत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. अब उनकी टोटल संपत्ति 200 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं.

कैसे बढ़ी दौलत?

जेन्सेन हुआंग की दौलत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह एनवीडिया के शेयरों में आई तेजी है. कंपनी के शेयर लगातार ऊपर जा रहे हैं. इस साल अब तक एनवीडिया के शेयर करीब 26 फीसदी बढ़ चुके हैं.

एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग की करीब 4 फीसदी हिस्सेदारी है. इसलिए कंपनी के शेयर बढ़ने पर उनकी दौलत भी तेजी से बढ़ती है.

AI की बढ़ती मांग का फायदा

आज दुनिया की बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियां AI पर भारी पैसा खर्च कर रही हैं. इसके लिए खास तरह की चिप की जरूरत होती है और एनवीडिया ऐसी चिप बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनियों में से एक है. AI के बढ़ते इस्तेमाल से एनवीडिया के कारोबार को लगातार फायदा मिल रहा है. इसी वजह से निवेशकों की कंपनी के शेयरों में दिलचस्पी बनी हुई है.

एनवीडिया की कीमत कितनी है?

एनवीडिया का कुल बाजार मूल्य करीब 5.7 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया है. कंपनी के शेयरों में तेजी का असर उसके प्रमुख जेन्सेन हुआंग की दौलत पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

अगर एनवीडिया के शेयरों में आगे भी तेजी जारी रहती है तो हुआंग की संपत्ति और बढ़ सकती है. हालांकि, शेयर बाजार में कीमतें हर दिन ऊपर-नीचे होती रहती हैं.

कब शुरू की थी एनवीडिया?

जेन्सेन हुआंग ने साल 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की थी. वह आज भी कंपनी के प्रमुख हैं. तीन दशक से ज्यादा समय में एनवीडिया ने कंप्यूटर चिप के कारोबार से निकलकर AI के क्षेत्र में अपनी मजबूत जगह बनाई है. AI का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसका फायदा एनवीडिया को मिल रहा है. यही वजह है कि जेन्सेन हुआंग की दौलत भी लगातार बढ़ रही है.

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