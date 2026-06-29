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हिंदी न्यूज़बिजनेसबेंगलुरु के इस कपल के बिजनेस प्लान की फैन बनीं जान्हवी- खुशी! जानें कैसे छह महीने में बनाया कारोबार

बेंगलुरु के इस कपल के बिजनेस प्लान की फैन बनीं जान्हवी- खुशी! जानें कैसे छह महीने में बनाया कारोबार

Kioko Phone Case: बेंगलुरु एक कपल ने ऐसा बिजनेस शुरू किया है जिसके फैन कई बड़े सेलिब्रिटी भी हो गए हैं. जान्हवी- खुशी कपूर भी इनके ही फोन केस यूज करती हैं. आइये जानते हैं कैसे शुरू किया बिजनेस.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Jun 2026 07:23 PM (IST)
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Couple Business: कभी चाय पीते, ऑफिस में बातें करते या स्कूल- कॉलेज के दौरान ही हम सभी ने कभी ना कभी बिजनेस प्लान तो डिस्कस किए ही होंगे. लेकिन बात तो तब बनती है जब इस बिजनेस प्लान को अमलीजामा पहनाया जाए. ऐसा ही बेंगलुरु के एक कपल ने भी किया है. दोनों ने मिलकर एक बिजनेस के बारे में सोचा और उसे करना शुरू भी कर दिया. इतना ही नहीं देखते ही देखते महज छह महीने में कपल ने इस कारोबार को इतना मशहूर बना लिया कि अब कई सेलेब्स भी इसके पैन बन गए हैं.

क्या है बिजनेस?
बेंगलुरु के रहने वाले जुओला और अर्शिन ने मोबाइल कवर का कारोबार शुरू किया है. उन्होंने देखा कि भारत में लोग मोबाइल एक्सेसरीज को बहुत पसंद करते हैं. लेकिन जब कोई एक्सेसरी स्टाइलिश होती है तो वो मजबूत नहीं होती और यदि मजबूत होगी तो स्टाइलिश नहीं होगी. जुओला और अर्शिन ने बाजार की इसी नब्ज को पड़ा और बस लॉन्च कर दिए ऐसे मोबाइल कवर, जो देखने में स्टाइलिश और रखने में मजबूत और टिकाऊ हैं. दोनों ने मिलकर साल 2025 में 'कियोको' नाम से अपना एक ब्रांड शुरू किया. जिसने महज छह महीने में ही बाजार में धूम मचा दी है.

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कैसे हुई कारोबार की शुरुआत?
29 साल की जुओला और उनके 32 साल के पति अर्शिन ने साल 2025 में महज 5 लाख रुपये के साथ इस बिजनेस को शुरू किया. इस ब्रांड कोबनाने के पीछे दोनों का मकसद साफ था, कस्टमर्स को स्टाइलिश एक्सेसरी के साथ क्वालिटी भी देना. 2025 में कारोबार शुरू करने के महज 6 महीनों में ही दोनों ने 16 लाख रुपये का बिजनेस कर लिया. मार्च 2026 में इस ब्रांड की वेबसाइट लॉन्च हुई, जिसने महज एक महीने में ही 8.2 लाख रुपये की कमाई कर डाली.

 
 
 
 
 
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कैसे आया आईडिया?
जुओला और अर्शिन दोनों ही आज के समय के लोग हैं, दोनों ही काफी स्टाइलिश भी हैं. ऐसे में जब उन्होंने देखा कि भारतीय महिलाओं को ट्रेंडी और स्टाइलिश फोन कवर बहुत पसंद आते हैं, लेकिन इनमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है. ऐसे में उन्होंने इस आईडिया के बारे में सोचा और तुरंत ही शुरू भी कर दिया. आज के समय में उनके इस बिजनेस के फैन जान्हवी कपूर और खुशी कपूर जैसे सलेब्स भी है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 29 Jun 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
KHUSHI KAPOOR Janhvi Kapoor Kioko Phone Case
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