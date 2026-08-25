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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीनी के बाद गुड़ भी महंगा, 80 से 90 रुपए किलो पहुंचे दाम, कारण क्या?

चीनी के बाद गुड़ भी महंगा, 80 से 90 रुपए किलो पहुंचे दाम, कारण क्या?

चीनी के बाद अब गुड़ भी लोगों के जीवन से मिठास छिन रहा है. गुड़ के दाम देखते ही देखते 80 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुके हैं. आइये जानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 25 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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बीत दिनों चीनी के दाम ने लोगों को जबरदस्त झटका दिया. अभी लोग इससे उबर नहीं पाए थे कि गुड़ भी अब कड़वा लगने लगा है. जी हां, चीनी के बाद अब गुड़ भी महंगा हो चुका है. इसके भाव में जोरदार उछाल आया है. यहां से जानिए कि गुड़ का ताजा भाव कितना हो गया है, भारत को गुड़ कितना महंगा पड़ रहा है और गुड़ के भाव बढ़ने के पीछे की असली वजह क्या है. यहां आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा. 

कितना महंगा हुआ गुड़?
जो गुड़ अभी तक 40 से 50 रुपए किलोग्राम के भाव पर बिक रहा था, वो अब बढ़कर 80 से 90 रुपए किलोग्राम पर पहुंच गया है. देखा जाए तो महंगाई के मामले में गुड़ के दाम ने चीनी को भी मात दे दिया है.

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भारत कहां से लाता है गुड़?
भारत को गुड़ का आयात नहीं करना पड़ता है. गुड़ के उत्पादन में तो भारत दुनिया का सबसे आगे है. पुरी दुनिया में हो रहे गुड़ उत्पादन का 70 फीसदी तो सिर्फ भारत में बनता है. भारत में पैदा होने वाले गन्ने में से 30 फीसदी गन्ने से गुड़ ही बनाया जाता है. यही कारण है कि 2025-26 में भारत ने 471.9 मीट्रिक टन गुड़ का निर्यात किया था.   

क्या है रेट बढ़ने का कारण?
गुड़ के बढ़ते दाम बढ़ने का एक कारण चीनी के रेट में उछाल भी है. चीनी के भाव बढ़ने से लोग मिठास के लिए गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, ऐसे में गुड़ की खपत बढ़ने लगी है. साथ ही पिछले पेराई सीजन के पुराने गुड़ का स्टॉक भी लगभर खत्म होने के कगार पर है. स्टॉक कम हो, नई पेराई में देरी हो और चीनी भी महंगी हो जाए तो गुड़ के रेट तो बढ़ने ही हैं. 

क्या एथेनॉल भी है कारण?
हां, एथेनॉल के उत्पादन में गन्ना और गन्ने के बाय प्रोडक्ट्स का ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है. इससे चीनी तो क्या गुड़ के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है. 

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दक्षिण भारत में क्यों बढ़ी चीनी की खपत?
वैसे तो अब त्योहार के सीजन की शुरुआत हो ही गई है. लेकिन ओणम के समय में गुड़ के सप्लाई पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है. वैसे तो केरल और दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों में चीनी से भरे 80 ट्रक आते हैं. हर ट्रक में 40 टन चीनी होती है. लेकिन ओणम के समय में सीधा 240 ट्रक मंगाने पड़ते हैं. यानी इस त्योहार में  160 टन चीनी की खपत होती है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 25 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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