इटली ने Meta पर लगाया 8000 करोड़ का जुर्माना, फेसबुक ने गैलरी से चुराए फोटो

सोशल मीडिया कंपनी Meta को इटली में बड़ा झटका लगा है. इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी पर 805 मिलियन यूरो (करीब 8000 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है. Meta पर आरोप है कि उसने एड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले फेसबुक यूजर्स की निजी फोटो और वीडियो उनकी परमिशन के बिना एक्सेस किए.

इस मामले में इटली के करीब 2 करोड़ यूजर्स जो एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन चलाते हैं, वो प्रभावित हो हुए हैं. मामले शिकायत मिलने पर तुरंत इसकी जांच इटली की एजेंसी ने शुरू की और कार्रवाई भी की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल फेसबुक में एक ऐसा फीचर दिया गया है, जिसका नाम Get suggestions from gallery when browsing Facebook है. इस फीचर के जरिए यूजर्स को फेसबुक चलाते समय उनके मोबाइल की गैलरी के फोटोज और वीडियो पोस्ट करने के लिए सजेशन मिलता है. इटली की जांच एजेंसी के मुताबिक, इस फीचर के जरिए फेसबुक यूजर्स के फोन की गैलरी तक पहुंच रहा है. लेकिन यूजर्स को साफ तौर पर ये नहीं बताया गया कि एप उनकी निजी फोटो और वीडियो तक पहुंच सकता है.

इस जांच में ये भी सामने आया कि फोटो गैलरी का एक्सेस लेने के लिए एक ही अनुमति मांगी जाती है, जो एप के कई फीचर्स के लिए इस्तेमाल होती है. ये फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू भी था.

Meta बदलेगा सिस्टम

इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा को 60 दिन का समय दिया है. कंपनी को अब इस फीचर के लिए यूजर्स से अलग और स्पष्ट अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा कंपनी को ये फीचर डिफॉल्ट के रूप से बंद रखना होगा. यूजर्स की सहमति मिलने के बाद ही इसे चालू किया जा सकेगा.

AI ट्रेनिंग को लेकर नहीं हुई जांच

इस मामले में एक और जरूरी बात सामने आई है. इटली की जांच में ये पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि मेटा ने यूजर्स की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ट्रेनिंग देने के लिए किया या नहीं. मेटा ने AI ट्रेनिंग के लिए इन फोटोज का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है.

हालांकि, इटली की अथॉरिटी ने कहा है कि वो साल 2026 में शुरू हुए एक नए फीचर की अलग से जांच कर सकती है. इस फीचर के जरिए फोन की गैलरी के कंटेंट को क्लाउड पर प्रोसेस किया जा सकता है.

मेटा पर लगा जुर्माना

इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस मामले में मेटा पर करीब 800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस पूरे वाक्ये में करीब 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा मेटा के द्वारा लगातार नियमों का लंबे समय तक उल्लंघन किया जा रहा है. तो वहीं जांच के दौरान भी कंपनी ने खासा सहयोग नहीं किया, ऐसे में अथॉरिटी ने ये लंबा चौड़ा जुर्माना कंपनी पर लगाया है.

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