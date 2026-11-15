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हिंदी न्यूज़बिजनेसइटली ने Meta पर लगाया 8000 करोड़ का जुर्माना, फेसबुक ने गैलरी से चुराए फोटो

इटली ने Meta पर लगाया 8000 करोड़ का जुर्माना, फेसबुक ने गैलरी से चुराए फोटो

इटली में मेटा के ऊपर 8000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ऐसे इसलिए क्योंकि फेसबुक ने यूजर्स के फोटोज पर अनऑथराइज एक्सेस लिया और बिना अनुमति के फोटोज और वीडियोज देखे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Nov 2026 08:09 AM (IST)
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सोशल मीडिया कंपनी Meta को इटली में बड़ा झटका लगा है. इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी पर 805 मिलियन यूरो (करीब 8000 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है. Meta पर आरोप है कि उसने एड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले फेसबुक यूजर्स की निजी फोटो और वीडियो उनकी परमिशन के बिना एक्सेस किए.

इस मामले में इटली के करीब 2 करोड़ यूजर्स जो एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन चलाते हैं, वो प्रभावित हो हुए हैं. मामले शिकायत मिलने पर तुरंत इसकी जांच इटली की एजेंसी ने शुरू की और कार्रवाई भी की जा रही है.

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क्या है पूरा मामला?
दरअसल फेसबुक में एक ऐसा फीचर दिया गया है, जिसका नाम Get suggestions from gallery when browsing Facebook है. इस फीचर के जरिए यूजर्स को फेसबुक चलाते समय उनके मोबाइल की गैलरी के फोटोज और वीडियो पोस्ट करने के लिए सजेशन मिलता है. इटली की जांच एजेंसी के मुताबिक, इस फीचर के जरिए फेसबुक यूजर्स के फोन की गैलरी तक पहुंच रहा है. लेकिन यूजर्स को साफ तौर पर ये नहीं बताया गया कि एप उनकी निजी फोटो और वीडियो तक पहुंच सकता है.

इस जांच में ये भी सामने आया कि फोटो गैलरी का एक्सेस लेने के लिए एक ही अनुमति मांगी जाती है, जो एप के कई फीचर्स के लिए इस्तेमाल होती है. ये फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू भी था.

Meta बदलेगा सिस्टम
इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा को 60 दिन का समय दिया है. कंपनी को अब इस फीचर के लिए यूजर्स से अलग और स्पष्ट अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा कंपनी को ये फीचर डिफॉल्ट के रूप से बंद रखना होगा. यूजर्स की सहमति मिलने के बाद ही इसे चालू किया जा सकेगा.

AI ट्रेनिंग को लेकर नहीं हुई जांच
इस मामले में एक और जरूरी बात सामने आई है. इटली की जांच में ये पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि मेटा ने यूजर्स की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ट्रेनिंग देने के लिए किया या नहीं. मेटा ने AI ट्रेनिंग के लिए इन फोटोज का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है.

हालांकि, इटली की अथॉरिटी ने कहा है कि वो साल 2026 में शुरू हुए एक नए फीचर की अलग से जांच कर सकती है. इस फीचर के जरिए फोन की गैलरी के कंटेंट को क्लाउड पर प्रोसेस किया जा सकता है.

मेटा पर लगा जुर्माना
इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस मामले में मेटा पर करीब 800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस पूरे वाक्ये में करीब 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा मेटा के द्वारा लगातार नियमों का लंबे समय तक उल्लंघन किया जा रहा है. तो वहीं जांच के दौरान भी कंपनी ने खासा सहयोग नहीं किया, ऐसे में अथॉरिटी ने ये लंबा चौड़ा जुर्माना कंपनी पर लगाया है.

ये भी पढ़ें: आज रविवार को महंगा हुआ LPG सिलेंडर? चेक करें आपके यहां कितने में हो रही बुकिंग

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:09 AM (IST)
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