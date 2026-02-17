जिस AI की वजह से डर रहे थे निवेशक, उसी की कंपनी से Infosys ने मिलाया हाथ, 3% तक उछले IT शेयर

Stock Market News: पिछले हफ्ते वैश्विक बिकवाली और भारी दबाव झेलने के बाद मंगलवार 17 फरवरी को भारतीय आईटी शेयरों में जोरदार वापसी देखने को मिली. जहां बीते सप्ताह NIFTY IT में करीब 8.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले 11 महीनों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा. वहीं मंगलवार को शुरुआती कारोबार में यह इंडेक्स करीब 2 से 3 प्रतिशत तक उछल गया.

आईटी स्टॉक्स में तेजी

आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों जैसे Infosys, Tata Consultancy Services और HCL Technologies में ताजा खरीदारी ने बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाने में अहम भूमिका निभाई. सुबह करीब सवा दस बजे NIFTY 50 0.4 प्रतिशत गिरकर 25,674.6 पर था, जबकि BSE Sensex 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,339.7 पर कारोबार कर रहा था.

हालांकि दलाल स्ट्रीट की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन आईटी शेयरों में आई मजबूती ने शुरुआती नुकसान की भरपाई कर दी. Reliance Industries और कुछ वित्तीय शेयरों में कमजोरी सीमित दायरे में रही, जिससे समग्र बाजार रुख सकारात्मक बना रहा. आईटी शेयरों में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह इन्फोसिस द्वारा की गई एक रणनीतिक घोषणा मानी जा रही है.

क्यों आईटी स्टॉक्स में तेजी?

कंपनी ने अमेरिकी एआई स्टार्टअप Anthropic के साथ साझेदारी की घोषणा की है. इस खबर को निवेशकों ने सकारात्मक संकेत के रूप में लिया, जिसके बाद इन्फोसिस का शेयर शुरुआती सत्र में करीब 3 प्रतिशत चढ़कर 1,407 रुपये तक पहुंच गया. इन्फोसिस ने बताया कि वह एंथ्रोपिक के साथ मिलकर एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए उन्नत एआई समाधान विकसित करेगी, खासकर उन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए जहां सख्त नियमों और अनुपालन मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है.

इनमें बैंकिंग, हेल्थकेयर, पब्लिक सर्विस और अन्य उद्योग शामिल हैं. कुल मिलाकर, हालिया गिरावट के बाद आई यह तेजी संकेत देती है कि निवेशक एआई को केवल जोखिम नहीं, बल्कि आईटी कंपनियों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में भी देख रहे हैं.

