जिस AI की वजह से डर रहे थे निवेशक, उसी की कंपनी से Infosys ने मिलाया हाथ, 3% तक उछले IT शेयर

जिस AI की वजह से डर रहे थे निवेशक, उसी की कंपनी से Infosys ने मिलाया हाथ, 3% तक उछले IT शेयर

Stock Market Today: आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों जैसे Infosys, Tata Consultancy Services और HCL Technologies में ताजा खरीदारी ने बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाने में अहम भूमिका निभाई.

By : राजेश कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 12:26 PM (IST)
Stock Market News: पिछले हफ्ते वैश्विक बिकवाली और भारी दबाव झेलने के बाद मंगलवार 17 फरवरी को भारतीय आईटी शेयरों में जोरदार वापसी देखने को मिली. जहां बीते सप्ताह NIFTY IT में करीब 8.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले 11 महीनों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा. वहीं मंगलवार को शुरुआती कारोबार में यह इंडेक्स करीब 2 से 3 प्रतिशत तक उछल गया.

आईटी स्टॉक्स में तेजी

आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों जैसे Infosys, Tata Consultancy Services और HCL Technologies में ताजा खरीदारी ने बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाने में अहम भूमिका निभाई. सुबह करीब सवा दस बजे NIFTY 50 0.4 प्रतिशत गिरकर 25,674.6 पर था, जबकि BSE Sensex 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,339.7 पर कारोबार कर रहा था.

हालांकि दलाल स्ट्रीट की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन आईटी शेयरों में आई मजबूती ने शुरुआती नुकसान की भरपाई कर दी. Reliance Industries और कुछ वित्तीय शेयरों में कमजोरी सीमित दायरे में रही, जिससे समग्र बाजार रुख सकारात्मक बना रहा. आईटी शेयरों में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह इन्फोसिस द्वारा की गई एक रणनीतिक घोषणा मानी जा रही है.

क्यों आईटी स्टॉक्स में तेजी?

कंपनी ने अमेरिकी एआई स्टार्टअप Anthropic के साथ साझेदारी की घोषणा की है. इस खबर को निवेशकों ने सकारात्मक संकेत के रूप में लिया, जिसके बाद इन्फोसिस का शेयर शुरुआती सत्र में करीब 3 प्रतिशत चढ़कर 1,407 रुपये तक पहुंच गया. इन्फोसिस ने बताया कि वह एंथ्रोपिक के साथ मिलकर एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए उन्नत एआई समाधान विकसित करेगी, खासकर उन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए जहां सख्त नियमों और अनुपालन मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है.

इनमें बैंकिंग, हेल्थकेयर, पब्लिक सर्विस और अन्य उद्योग शामिल हैं. कुल मिलाकर, हालिया गिरावट के बाद आई यह तेजी संकेत देती है कि निवेशक एआई को केवल जोखिम नहीं, बल्कि आईटी कंपनियों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में भी देख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: भारी दबाव के बावजूद भारतीय रुपये ने दिखाया दम, 'धोबी पछाड़' दांव से तोड़ा अमेरिकी डॉलर का घमंड

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 17 Feb 2026 12:16 PM (IST)
TCS Share Price Today Infosys Share Price Today
