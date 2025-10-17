हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस पर सोना-चांदी लेना क्या है 'फायदे का सौदा?' ऊंचे भाव के बीच क्या करना सही?

धनतेरस पर सोना-चांदी लेना क्या है 'फायदे का सौदा?' ऊंचे भाव के बीच क्या करना सही?

Gold Price Outlook: सोने की कीमत में उछाल की वजह सिर्फ पूजा-पाठ या गहनों की डिमांड नहीं— बल्कि इंडस्ट्री की भी भूख है. हालांकि, इस मामले में चांदी भी पीछे नहीं है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Gold Price Outlook: धनतेरस आने ही वाला है और बाजार में फिर से वही पुराना सवाल गूंज रहा है — 'इस बार सोना-चांदी खरीदें या इंतजार करें?'. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले नौ महीनों में इन सोने और चांदी ने जो कारनामा किया है, उसने निवेशकों को खुश भी किया है और थोड़ा डरा भी दिया है. Dhanteras 2025 पर जिस चांदी को सबसे ज्यादा खरीदा जाता है उसकी रफ्तार तो बुलेट ट्रेन जैसी है! साल की शुरुआत में जो चांदी 80,000 किलो थी, अब वही 1.50 लाख किलो के पार जा चुकी है. यानी लगभग दोगुना उछाल आया है. 

क्याें बढ़ रही है इतनी सोने-चांदी की डिमांड? 

बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां तक कह रही हैं कि अगर यही रफ्तार रही, तो 2026 तक चांदी 2.40 लाख किलो तक पहुंच सकती है. इस उछाल की वजह सिर्फ पूजा-पाठ या गहनों की डिमांड नहीं — बल्कि इंडस्ट्री की भी भूख है. आज चांदी सिर्फ गहनों में नहीं, बल्कि मोबाइल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कारों में भी लगती है और यही बन रही है इसकी असली ताकत.

सोना भी पीछे नहीं है. 'सुरक्षित निवेश' की चमक बरकरार है. जहां चांदी ने दौड़ लगाई, वहीं सोना भी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से चढ़ा. आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1.28 से 1.30 लाख के बीच पहुंच चुकी है — यानी करीब 25 परसेंट की बढ़त पिछले साल के मुकाबले. मार्केट experts के मुताबिक, अगले साल तक यह 1.50 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है. कारण साफ है — डॉलर की कमजोरी, महंगाई का डर और शेयर बाजार की अस्थिरता. लोग पैसा ऐसे एसेट में लगा रहे हैं जो हमेशा चमके. 

सावधान! हर चमकता धातु सोना या चांदी नहीं 

बाजार में नकली धातुओं का खेल भी बढ़ गया है. सोना खरीदते वक्त BIS हॉलमार्क जरूर देखें और सोना-चांदी के सिक्कों को लेते हुए ध्यान रखे कि हर वो सिक्का असली नहीं होता जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होती है. असली चांदी चुंबक से नहीं खिंचती और थोड़े समय में उस पर हल्की काली परत (oxidation) आना स्वाभाविक है — यही उसकी असलियत की निशानी है.

तो अब सवाल- इस धनतेरस क्या करें?

अगर आप पूजा, उपहार या दीर्घकालीन निवेश के लिए खरीद रहे हैं, तो सोना-चांदी दोनों फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ मुनाफे की लालच में खरीद रहे हैं, तो थोड़ा रुकना समझदारी होगी क्योंकि त्योहारों के बाद बाजार में मुनाफा बुकिंग की लहर आ सकती है, जिससे दामों में थोड़ी नरमी आना तय है. इस धनतेरस सोना-चांदी लेना अभी भी फायदे का सौदा हो सकता है— बस खरीदते वक्त सही दाम, सही धातु और सही उम्मीदें रखें क्योंकि इनकी चमक तो हमेशा बनी रहेगी… सवाल बस टाइमिंग का है. 

