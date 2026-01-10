हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसIREDA ने किया Q3 नतीजे का ऐलान, 37 परसेंट से ज्यादा उछला प्रॉफिट; अब सोमवार को फोकस में रहेगा स्टॉक

IREDA ने किया Q3 नतीजे का ऐलान, 37 परसेंट से ज्यादा उछला प्रॉफिट; अब सोमवार को फोकस में रहेगा स्टॉक

IREDA Q3 results: नवरत्न कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने तीसरी तिमाही में खूब मुनाफा कमाया है. इसके चलते अब सोमवार को इसके शेयर फोकस में रहने वाले हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Jan 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

IREDA Q3 results: नवरत्न कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) ने शुक्रवार को तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई इस तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 37.5 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, जो 425.4 करोड़ से बढ़कर 584.9 करोड़ हो गया है.

इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 38 परसेंट बढ़कर 2,140 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,699 करोड़ था. नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में भी सुधार हुआ है, जो 34.8 परसेंट की तेजी के साथ अब 897.5 करोड़ हो गई, जबकि Q3 FY25 में यह 665.8 करोड़ थी. 

टैक्स देने के बाद कितना बचा प्रॉफिट?

इस दौरान कंपनी टैक्स से पहले प्रॉफिट (PBT) बढ़कर 1,718 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,474 करोड़ से 17 परसेंट ज्यादा है. इस बीच, टैक्स के बाद का प्रॉफिट (PAT) 1,381 करोड़ रहा, जो दिसंबर 2024 को खत्म हुए नौ महीनों के लिए रिपोर्ट किए गए 1,197 करोड़ से 15 परसेंट ज्यादा है. 

कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक, IREDA का लोन सैंक्शन भी सालाना आधार पर 29 परसेंट बढ़कर 40,100 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 31,087 करोड़ रुपये रहा. इस बीच, लोन डिस्बर्समेंट सालाना आधार पर 44 परसेंट उछलकर 24,903 करोड़ हो गया, जबकि दिसंबर 2024 को खत्म हुए 9 महीने की अवधि में यह 17,236 करोड़ था.

कंपनी के प्रदर्शन में गजब का सुधार

कंपनी के CMD प्रदीप कुमार दास ने कहा, "इस तिमाही में IREDA का मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भारत के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है. लोन डिस्बर्समेंट, नेट वर्थ और प्रॉफिटेबिलिटी में उछाल हमारे स्टेकहोल्डर्स के भरोसे को दिखाती है."

कंपनी का लोन बुक Q3 में 28 परसेंट बढ़कर 87,975 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 68,960 करोड़ थी. FY25 में अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में डिस्बर्समेंट 32 परसेंट चढ़कर 9,860 करोड़ हो गया, जो पहले 7,449 करोड़ था. नेट वर्थ 38 परसेंट बढ़कर 9,842 करोड़ से 13,537 करोड़ हो गई. 

इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को BSE पर 137.10 पर बंद हुए, जो 4.08 रुपये या 2.89 परसेंट की गिरावट थी.

 

उधर ट्रंप ने लगाया टैरिफ, इधर करीब आए भारत और चीन; खूब करने लगे सामानों का लेनदेन 

Published at : 10 Jan 2026 05:44 PM (IST)
