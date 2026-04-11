4 ईरानी तेल टैंकरों की भारत के सिक्का पोर्ट पर 'स्पेशल एंट्री', होर्मुज संकट के बीच बड़ी खबर

Oil and Gas Supply: भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री या जहाजरानी मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनुरोध पर ईरानी तेल लेकर जा रहे चार अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकरों को गुजरात के सिक्का बंदरगाह पर लंबर डालने की विशेष अनुमति दी है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है.

हालांकि, अमेरिकी दबाव के चलते भारत मई 2019 से ईरान से तेल नहीं मंगा पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान से कच्चा तेल न खरीदने के लिए कहा था. हालांकि, इन दिनों तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए अमेरिका ने पिछले महीने समुद्र के रास्ते ईरानी तेल खरीदने पर लगे प्रतिबंधों में कुछ समय के लिए छूट दे दी थी.



जिन चार जहाजों को सिक्का पोर्ट पर रूकने की अनुमति मिली है, उनके नाम Kaviz, Lenore, Felicity और Hedy है.

क्यों दी गई छूट?

समुद्री रास्ते ईरानी तेल की खरीद की अस्थायी छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है. अभी जिन चार प्रतिबंधित अमेरिकी टैंकरों को सिक्का पोर्ट में रूकने की इजाजत मिली है, ये 'Shaddow Fleet' का हिस्सा हैं. ऐसे जहाज 20 साल से अधिक पुराने होते हैं और इनके पास अंतर्राष्ट्रीय बीमा भी नहीं होती है. भारतीय नियमों के मुताबिक, ऐसे जहाजों को बंदरगाहों पर आने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और इसीलिए रिलायंस ने सरकार से अनुरोध किया.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि शिपिंग मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स को चलाने वाली कंपनी रिलायंस के अनुरोध पर कुछ जहाजों को एक विशेष, एक बार की छूट दी है. यह छूट होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से पैदा हुई आपातकालीन स्थिति के कारण दी गई है.

रिफाइनिंग को लेकर रिलायंस की स्थिति

अनुमति मिलने के बावजूद यह पक्का नहीं है कि रिलायंस इस ईरानी तेल को प्रोसेस करेगा या नहीं क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी लेन-देन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और भारतीय नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए ही किया जाए.

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