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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG पर बड़ी खबर, हॉर्मुज पार कर भारत आ रहा गैस से लदा जहाज 'आशा', सप्लाई चेन में सुधार शुरू

LPG पर बड़ी खबर, हॉर्मुज पार कर भारत आ रहा गैस से लदा जहाज 'आशा', सप्लाई चेन में सुधार शुरू

LPG Ships of India: पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि देश में LPG सप्लाई बनाए रखने के लिए एक दिन में 58 लाख से ज्यादा घरेलू सिलेंडर वितरित किए गए, जबकि कमर्शियल LPG की उपलब्धता बढ़कर 70% तक पहुंच गई.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 03:40 PM (IST)
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Iran War Hormuz Update LPG Ship: देश में गैस, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजें और रसायन क्षेत्र से जुड़ी सप्लाई और मांग को लेकर हालात पर नजर रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने अहम जानकारी शेयर की है. मंत्रालय के मुताबिक, LPG की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत एक ही दिन में 58 लाख से ज्यादा घरेलू LPG सिलेंडर वितरित किए गए. वहीं, कमर्शियल LPG की उपलब्धता भी बढ़कर करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे बाजार में राहत देखने को मिल रही है.

मंत्रालय ने बताया कि एक दिन में 6700 टन कमर्शियल LPG की बिक्री हुई, जो लगभग 3.5 लाख सिलेंडर के बराबर है, जबकि 5 किलो वाले करीब 1.06 लाख सिलेंडर भी बेचे गए. इसके अलावा, फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए 95 प्रतिशत तक नेचुरल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और LPG का दैनिक उत्पादन भी 48,000 टन तक पहुंच गया है.

वहीं, केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर में वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे कुछ दवाओं के कच्चे माल पर असर पड़ा है, लेकिन दवाओं की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. शिपिंग अपडेट में बताया गया कि 5 अप्रैल को LPG लेकर आ रहा जहाज होर्मुज़ जलडमरूमध्य पार कर आगे बढ़ चुका है, जिससे सप्लाई में और सुधार की उम्मीद है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 09 Apr 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
LPG  Ministry Of Petroleum
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