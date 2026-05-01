बड़ी राहत! डीजल और एयर फ्यूल के निर्यात पर घटा विंडफॉल Tax, जानें कितने-कितने रुपए हुए कम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डीजल और ATF एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स घटाया गया।

डीजल पर टैक्स 55.5 से 23 रुपये प्रति लीटर हुआ।

ATF पर ड्यूटी 42 से 33 रुपये प्रति लीटर हुई।

मध्य पूर्व तनाव के बावजूद घरेलू कीमतें स्थिर रहेंगी।

Fuel Price Alert: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे टाइम में सरकार ने डीजल और ATF के एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती का फैसला लिया है. इसका सीधा असर तेल कंपनियों और बाजार पर पड़ सकता है.

सरकार ने 1 मई 2026 यानी आज से डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कमी की है. हालांकि घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक्साइड ड्यूटी पहले की तरह ही बनी रहेगी.

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जानें क्या बदला है?

डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स 55.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.

साथ ही ATF पर ड्यूटी 42 प्रति लीटर से घटाकर 33 प्रति लीटर कर दी गई है.

पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी जीरो बनी रहेगी.

अगले पखवाड़े के लिए डीजल पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी माफ कर दिया गया है.

पहले कितनी थी ड्यूटी?

सरकार ने 26 मार्च को डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी. बाद में 11 अप्रैल की समीक्षा में इसे बढ़ाया गया था.

डीजल: 21.50 - 55.5 रुपये प्रति लीटर

ATF: 29.5 - 42 रुपये प्रति लीटर

लेकिन अब इन्हें फिर से घटा दिया गया है.

क्यों लगाया गया था विंडफ़ॉल टैक्स?

अगर बात करें विंडफॉल क्यों लगाया गया था तो इसे इसलिए लगाया गया था ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का फायदा उठाकर कंपनियां जरूरत से ज्यादा मुनाफा न कमा पाएं और साथ ही देश में ईंधन की सप्लाई सुरक्षित बनी रहे. इसका उद्देश्य यह भी था कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच बड़ा अंतर होने पर ज्यादा एक्सपोर्ट को रोका जा सके.

वैश्विक हालात का असर

मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के जरिए होने वाली तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बाद भी भारत ने सप्लाई व्यवस्था और रूसी कच्चे तेल की उपलब्धता के चलते स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया है. संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं. ये लगभग $73 प्रति बैरल से बढ़कर चार साल के उच्चतम स्तर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं.