उलझन में व्यापारी! PM मोदी की सोने वाली अपील पर बोले सुनार- 'प्रधानमंत्री जी के लिए नुकसान उठाना...'
PM Modi Appeal: रोजमर्रा की जिंदगी में सोना और पेट्रोल-डीजल दोनों ही लोगों की जरूरत और खर्च से जुड़े अहम हिस्से हैं. ऐसे में PM मोदी की अपील के बाद इन दोनों क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है.
- पेट्रोल-डीजल की खपत पर असर, लोग कम उपयोग कर रहे।
PM Modi Appeal Impact: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की जो अपील की है, उसका ठीक-ठाक असर दिखना शुरू हो गया है. पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर के जौहरी बाजार में आम दिनों के मुकाबले आज ज्वेलरी शोरूम में ग्राहकों की भीड़ कम है. हालांकि राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद आज गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी नहीं है. जयपुर के बाजार में सोना आज भी 1.52 लाख रुपए प्रति दस ग्राम हैं.
आज जो भी लोग गोल्ड खरीदने के लिए बाजार आए हुए हैं, उनमें से ज्यादातर का कहना है कि परिवार में शादी की वजह से वह गोल्ड खरीद रहे हैं. ग्राहकों का कहना है कि वह सिर्फ शादी विवाह के शगुन के लिए ही खरीददारी कर रहे हैं, बाकी वह प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हुए गोल्ड खरीदने से बचेंगे.
दूसरी तरफ कारोबारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से उनके कारोबार पर 25 से 30 फीसदी का असर पड़ेगा. हालांकि व्यापारियों का भी यह दावा है कि प्रधानमंत्री जी और देश हित के लिए वह कारोबार में कुछ नुकसान उठाने को भी तैयार हैं और इसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे.
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ज्वेलर्स ने सरकार से की मांग
प्रधानमंत्री की आम लोगों से आने वाले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है. ज्वेलर्स का कहना है कि अभी प्रधानमंत्री की इस अपील को लेकर वो लोग असमंजस में है, इसी व्यापार पर असर पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी . व्यापारियों का यह भी कहना है कि अगर 1 साल तक लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की जा रही है तो व्यापारियों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए 1 साल तक टैक्स माफ करना चाहिए, बिजली दुकान शोरूम सबके खर्च होते हैं व्यापारी उस बारे में क्या करेगा .
आम लोगों में भी मिली जुली प्रतिक्रिया है कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के साथ हैं लेकिन भारतीय परंपरा में सोना अवॉइड नहीं किया जा सकता, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह अपील गलत है और सोना जरूर खरीदेंगे शादी विवाह में तो सोना खरीदना ही पड़ता है .
पेट्रोल-डीजल पर लोगों की प्रतिक्रिया
वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की अपील को लेकर पेट्रोल-डीजल खपत पर भी असर देखने की बात कही जा रही है. दिल्ली पैट्रोल डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विवेक बनर्जी ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमें समझना पड़ेगा कि पेट्रोल-डीजल और गोल्ड बाहर से निर्यात होता है और हमको ये सब खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता और पश्चिमी एशिया के युद्ध के कारण फॉरेन एक्सचेंज में शायद कमी आई होगी इसलिए पीएम मोदी ने लोगों से ये अपील की है नॉन लग्जरी आइटम आइटम को कम कीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल एसेंशियल आइटम है बेसिक कमोडिटी है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे व्यापार पर इस से कोई कमी आएगी क्यों कि लोग पहले ही उतना खरीदते है जितने उनको जरूरत होती है. हम पीएम मोदी और देश के साथ खड़े है.
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आम जनता की प्रतिक्रिया
वहीं पीएम मोदी की इस अपील पर आम जनता ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो पीएम की बात मान रहे है, पहले कार से जाते थे लेकिन अब टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे है और पहले के मुकाबले पेट्रोल भी कम भरवा रहे हैं. एबीपी न्यूज से बातचीत में लोगो ने कहा कि वो पीएम की इस अपील के पालन करेंगे.
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Source: IOCL