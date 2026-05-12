हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसउलझन में व्यापारी! PM मोदी की सोने वाली अपील पर बोले सुनार- 'प्रधानमंत्री जी के लिए नुकसान उठाना...'

उलझन में व्यापारी! PM मोदी की सोने वाली अपील पर बोले सुनार- 'प्रधानमंत्री जी के लिए नुकसान उठाना...'

PM Modi Appeal: रोजमर्रा की जिंदगी में सोना और पेट्रोल-डीजल दोनों ही लोगों की जरूरत और खर्च से जुड़े अहम हिस्से हैं. ऐसे में PM मोदी की अपील के बाद इन दोनों क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 May 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पेट्रोल-डीजल की खपत पर असर, लोग कम उपयोग कर रहे।

PM Modi Appeal Impact: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की जो अपील की है, उसका ठीक-ठाक असर दिखना शुरू हो गया है. पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर के जौहरी बाजार में आम दिनों के मुकाबले आज ज्वेलरी शोरूम में ग्राहकों की भीड़ कम है. हालांकि राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद आज गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी नहीं है. जयपुर के बाजार में सोना आज भी 1.52 लाख रुपए प्रति दस ग्राम हैं.

आज जो भी लोग गोल्ड खरीदने के लिए बाजार आए हुए हैं, उनमें से ज्यादातर का कहना है कि परिवार में शादी की वजह से वह गोल्ड खरीद रहे हैं. ग्राहकों का कहना है कि वह सिर्फ शादी विवाह के शगुन के लिए ही खरीददारी कर रहे हैं, बाकी वह प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हुए गोल्ड खरीदने से बचेंगे.

दूसरी तरफ कारोबारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से उनके कारोबार पर 25 से 30 फीसदी का असर पड़ेगा. हालांकि व्यापारियों का भी यह दावा है कि प्रधानमंत्री जी और देश हित के लिए वह कारोबार में कुछ नुकसान उठाने को भी तैयार हैं और इसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे.

Hormuz Strait: 2 और महीने बंद रहा होर्मुज तो मचेगा हाहाकार, जानें सबसे ज्यादा किन्हें खतरा?

ज्वेलर्स ने सरकार से की मांग

प्रधानमंत्री की आम लोगों से आने वाले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है. ज्वेलर्स का कहना है कि अभी प्रधानमंत्री की इस अपील को लेकर वो लोग असमंजस में है, इसी व्यापार पर असर पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी . व्यापारियों का यह भी कहना है कि अगर 1 साल तक लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की जा रही है तो व्यापारियों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए 1 साल तक टैक्स माफ करना चाहिए, बिजली दुकान शोरूम सबके खर्च होते हैं व्यापारी उस बारे में क्या करेगा . 

आम लोगों में भी मिली जुली प्रतिक्रिया है कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के साथ हैं लेकिन भारतीय परंपरा में सोना अवॉइड नहीं किया जा सकता, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह अपील गलत है और सोना जरूर खरीदेंगे शादी विवाह में तो सोना खरीदना ही पड़ता है .

पेट्रोल-डीजल पर लोगों की प्रतिक्रिया

वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की अपील को लेकर पेट्रोल-डीजल खपत पर भी असर देखने की बात कही जा रही है. दिल्ली पैट्रोल डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विवेक बनर्जी ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमें समझना पड़ेगा कि पेट्रोल-डीजल और गोल्ड बाहर से निर्यात होता है और हमको ये सब खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता और पश्चिमी एशिया के युद्ध  के कारण फॉरेन एक्सचेंज में शायद कमी आई होगी इसलिए पीएम मोदी ने लोगों से ये अपील की है नॉन लग्जरी आइटम आइटम को कम कीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल एसेंशियल आइटम है बेसिक कमोडिटी है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे व्यापार पर इस से कोई कमी आएगी क्यों कि लोग पहले ही उतना खरीदते है जितने उनको जरूरत होती है. हम पीएम मोदी और देश के साथ खड़े है.

बढ़ेगी महंगाई-गिरेगी GDP... अब खतरे में है भारत, किसने कही ये बात? PM मोदी की अपील ने भी बढ़ा दी टेंशन

आम जनता की प्रतिक्रिया

वहीं पीएम मोदी की इस अपील पर आम जनता ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो पीएम की बात मान रहे है, पहले कार से जाते थे लेकिन अब टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे है और पहले के मुकाबले पेट्रोल भी कम भरवा रहे हैं. एबीपी न्यूज से बातचीत में लोगो ने कहा कि वो पीएम की इस अपील के पालन करेंगे.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 12 May 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Business News Diesel Gold & Silver PETROL PM Modi's Appeal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
उलझन में व्यापारी! PM मोदी की सोने वाली अपील पर बोले सुनार- 'प्रधानमंत्री जी के लिए नुकसान उठाना...'
उलझन में व्यापारी! PM मोदी की सोने वाली अपील पर बोले सुनार- 'प्रधानमंत्री जी के लिए नुकसान उठाना...'
बिजनेस
एयर इंडिया का जबरदस्त एक्शन, 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को किया टर्मिनेट, जानिए क्यों गिरी गाज?
एयर इंडिया का जबरदस्त एक्शन, 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को किया टर्मिनेट, जानिए क्यों गिरी गाज?
बिजनेस
Gold News: भारत में सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं इन राज्यों के लोग, जानिए कहां होता है सबसे ज्यादा उत्पादन
भारत में सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं इन राज्यों के लोग, जानिए कहां होता है सबसे ज्यादा उत्पादन
बिजनेस
8th Pay Commission: कर्मचारी यूनियनों की बड़ी मांग, 3 के बजाय 5 सदस्यों के आधार पर तय हो नई सैलरी
कर्मचारी यूनियनों की बड़ी मांग, 3 के बजाय 5 सदस्यों के आधार पर तय हो नई सैलरी
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! ढाका में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
एग्रीकल्चर
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
शिक्षा
Punjab Board 12th Result 2026: कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget