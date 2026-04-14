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हिंदी न्यूज़बिजनेसट्रंप की होर्मुज करतूत से एक्शन में सरकार, पेट्रोल-डीजल और LPG पर कसी कमर, राज्यों को दिए ये निर्देश

ट्रंप की होर्मुज करतूत से एक्शन में सरकार, पेट्रोल-डीजल और LPG पर कसी कमर, राज्यों को दिए ये निर्देश

Fuel Supply India: सरकार ने साफ किया हैं कि देश में पेट्रोल-डीजल और अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है. LPG, PNG और CNG की सप्लाई भी सामान्य बनी हुई है और कालाबाजारी पर सख्त नजर रखी जा रही है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 09:26 PM (IST)
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  • भारत में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
  • एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी की 100% आपूर्ति जारी रहेगी, विकल्प भी उपलब्ध।
  • राज्य सरकारों को कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
  • जनता से डिजिटल बुकिंग और वैकल्पिक ईंधन अपनाने की अपील की गई है।

US Iran War Impact: मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है. सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. साथ ही देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. सरकार ने जानकारी दी हैं कि, देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बरकरार है. जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

सरकार की ओर से राज्य सरकारों और आम जनता से भी अपील की गई हैं. ताकि इस स्थिति से आसानी से निपटा जा सके. आइए जानते हैं, इस विषय में विस्तार से.

एलपीजी सप्लाई और सरकार की तैयारी

वॉर की वजह से एलपीजी की सप्लाई पर कुछ असर जरूर पड़ा है. हालांकि, सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी (ट्रांसपोर्ट) की 100 प्रतिशत आपूर्ति बनाए रखने का भरोसा दिया हैं. साथ ही एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं. प्रवासी मजदूरों की जरूरत को देखते हुए 5 किलो वाले FTL सिलेंडर की सप्लाई को दोगुना कर दिया गया है. 

राज्य सरकारों को निर्देश

सरकार ने राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत बाजार पर कड़ी नजर रखने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा हैं. इसी के तहत 13 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में 2,950 से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है. जिससे कालाबाजारी पर लगाम लगाया जा सके.

जनता से सरकार की अपील 

सरकार ने लोगों से अपील की हैं कि, वे बुकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और वितरकों के पास जाने से बचें. साथ ही सरकार लोगों को पीएनजी (PNG) और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप्स जैसे विकल्प अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं. जिससे गैस पर निर्भरता कुछ हद तक कम की जा सके.

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 09:24 PM (IST)
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Business News LPG  Petrol & Diesel Government Update Fuel Supply
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