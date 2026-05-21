वक्त बहुत कम है! महंगाई के बाद भुखमरी का संकट, ऑयल क्राइसिस-अल नीनो ने बढ़ा दी टेंशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान-अमेरिका तनाव से होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी जारी है.

हजारों जहाज फंसे, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और महंगाई पर असर.

अल नीनो का खतरा, भारत में मानसून और खरीफ फसलों पर संकट.

खाद्य आपूर्ति बाधित, अनाज और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि.

Food Crisis: ईरान और अमेरिका में जंग थमने का नाम नहीं ले रही. इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और होर्मुज (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी बरकरार है. इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और चौतरफा महंगाई बढ़ रही है.

बीच रास्ते फंसे हजारों जहाज

बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत ही संकरा लेकिन बेहद अहम समुद्री रास्ता है. यह दुनिया की ऊर्जा और खेती से जुड़ी चीजों का एक बड़ा हिस्सा ढोता है. 28 फरवरी को ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से सप्लाई में आई रुकावटों का असर मध्य-पूर्व से भी कहीं आगे पहुंच चुका है. होर्मुज पर ईरान और अमेरिका की दोहरी नाकेबंदी से हजारों मालवाहक जहाज और कच्चे तेल के टैंकर बीच रास्ते फंसे हुए हैं.

दुनिया का 20 परसेंट कच्चा तेल और लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) इसी रास्ते से गुजरता है. ऐसे में इसके ब्लॉक होने से खाड़ी देशों से एशिया और यूरोप जाने वाले जहाज और टैंकर नहीं निकल पा रहे हैं. इन जहाजों में तेल के अलावा केमिकल्स, अनाज, खाने-पीने की दूसरी चीजें, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह लदे हैं.

FAO (खाद्य और कृषि संगठन) के एग्रीफूड इकोनॉमिक्स डिवीजन के डायरेक्टर डेविड लैबोर्डे ने चेतावनी दी है कि सप्लाई में यह देरी बहुत गंभीर है. संकट शुरू होने से पहले खाड़ी देशों से निकला ज्यादातर माल पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है — इसका मतलब है कि दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जहां सप्लाई में कमी आनी शुरू हो सकती है.

आर्थिक नुकसान और महंगाई

ईरान में जंग का आगाज होने से पहले होर्मुज के इस संकरे रास्ते से रोजाना लगभग 150 मालवाहक जहाज गुजरते थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से बमुश्किल 4-5 जहाज ही इसे पार कर पा रहे हैं. जो जहाज फंसे नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के 'केप ऑफ गुड' का सहारा लेना पड़ रहा है. इससे माल पहुंचाने में 15-20 दिन का ज्यादा वक्त लग रहा है. इससे ज्यादा ईंधन और जहाजों का कई गुना किराया लग रहा है.

सुपर अल नीनो का संकट

FAO के अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर दबाव और बढ़ता है– जैसे कि निर्यात पर रोक या जलवायु से जुड़े झटके, जैसे कि अल नीनो मौसम पैटर्न – तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है. भारत में मई के महीने में ही तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है. मौसम के इस तल्ख मिजाज के बीच दुनियाभर के मौसम विज्ञानी इस बार अल-नीनो (El nino) के सक्रिय होने की आशंकाएं जता रहे हैं.

अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत महासागर में अल नीनो के सक्रिय होने की आशंका 82 परसेंट है. ऐसे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह साल के आखिर तक एक 'सुपर अल नीनो' का रूप ले सकता है, जो पिछले 150 सालों (1877 के बाद) में सबसे शक्तिशाली हो सकता है.

क्या होता है अल नीनो?

सामान्य दिनों में समुद्र के ऊपर से चलने वाली तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया और भारत की तरफ धकेलती है. इससे हमारे इलाके में समुद्र गर्म होता है, इससे बादल बनते हैं और अच्छी बारिश होती है. अल नीनो के दौरान यहीं हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे समंदर का गर्म पानी भारत की ओर धकेलने के बजाय पीछे लौट जाता है और अमेरिकी तट (पेरू और इक्वाडोर) के पास जमा हो जाता है. इस समय भूमध्यसागरीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2.5-3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. इसी को अल नीनो का सक्रिय होना कहते हैं.

इससे क्या होगा नुकसान?

मानसून कम होगा- भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि इस साल मानसून सामान्य से कम (90-95%) रह सकता है. रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भयानक लू चलने की भी आशंकाएं जताई गई हैं.

खेती और फसलों को नुकसान- मौसम की इस मार से धान, मक्का, सोयाबीन, दालों की बुवाई के समय पानी की किल्लत होगी. ऐसे में अगर फसलें बर्बाद हुईं, तो देश में खाद्य संकट गहरा जाएगा. सब्जियां, अनाज, तेल वगैरह महंगा होने से आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा.

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