हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPM Modi on Petrol Diesel Price: पीएम मोदी ने की पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील, अब क्या होगा, क्या है कारण?

PM Modi on Petrol Diesel Price: पीएम मोदी ने की पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील, अब क्या होगा, क्या है कारण?

PM Modi on Petrol Diesel Price News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल संकट के बीच देशवासियों से बड़ी अपील की है. पीएम मोदी ने कहा है कि अब हमें पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 10 May 2026 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

PM Modi on Petrol-Diesel Crude Oil Price News: ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है. पीएम मोदी ने जनता से पेट्रोल और डीजल के वाहनों का इस्तेमाल कम करने की अपील की है. जानिए पीएम मोदी की इस अपील का क्या कारण है.

पीएम मोदी ने भारत के नागरिकों से राष्ट्रीय कर्तव्य को सर्वोपरि रखने और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करने को कहा है. पीएम मोदी ने कहा है कि जितना भी संभव हो, कारपूलिंग और मेट्रो का विकल्प चुनकर ईंधन की खपत कम करने की कोशिश करें.

एक साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित करें- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने लोगों से कम से कम एक साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित करने की भी अपील की है. पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप सेकहा, ''कम से कम भारतीयों को राष्ट्रीय कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए. हमें संकट को देखना होगा. हम संकट से अनजान नहीं रह सकते और इसलिए समझदारी से काम लेना होगा.''

बड़ी खबर: PM नरेंद्र मोदी ने की सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील, बोले- हमारी देशभक्ति... देखें Video

इतना ही नहीं पीएम मोदी ने लोगों से कम से कम एक साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है, ताकि भारत की विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके. पीएम मोदी ने कहा, ''अब लोगों को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का समर्थन करना चाहिए. वैश्विक संकट के समय में सभी का सहयोग आवश्यक है.''

ईरान युद्ध ने सबको अंधकार में धकेला

दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है, जिसने भारत के पड़ोसी देशों समेत लगभग दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है. इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल दिया है और भारत पर इसका और भी गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करते हैं.

पीएम मोदी ने की खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील, बोले- आप देश सेवा में...

Published at : 10 May 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Petrol-Diesel Price NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
PM Modi on Petrol Diesel Price: पीएम मोदी ने की पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील, अब क्या होगा, क्या है कारण?
पीएम मोदी ने की पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील, अब क्या होगा, क्या है कारण?
बिजनेस
PM Modi on Cooking Oil: पीएम मोदी ने की खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील, बोले- आप देश सेवा में...
पीएम मोदी ने की खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील, बोले- आप देश सेवा में...
बिजनेस
बड़ी खबर: PM नरेंद्र मोदी ने की सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील, बोले- हमारी देशभक्ति... देखें Video
बड़ी खबर: PM नरेंद्र मोदी ने की सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील, बोले- हमारी देशभक्ति... देखें Video
बिजनेस
किसी को गिफ्ट में दिया चेक और हो गया बाउंस तब क्या होगा, क्या आप पर हो सकता है केस? जानिए
किसी को गिफ्ट में दिया चेक और हो गया बाउंस तब क्या होगा, क्या आप पर हो सकता है केस? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का बड़ा फैसला, UP में टैक्स फ्री हुई कृष्णावतारम्, कई मंत्रियों ने देखी फिल्म
CM योगी का बड़ा फैसला, UP में टैक्स फ्री हुई कृष्णावतारम्, कई मंत्रियों ने देखी फिल्म
आईपीएल 2026
IPL 2026 से बाहर लखनऊ, कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया CSK से हार का जिम्मेदार?
IPL 2026 से बाहर लखनऊ, कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया CSK से हार का जिम्मेदार?
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
विश्व
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
ट्रेंडिंग
बेजुबान पर टूटा भीड़ का कहर, पत्थरों और डंडों से पीट-पीटकर आवारा कुत्ते को मार डाला, वीडियो वायरल
बेजुबान पर टूटा भीड़ का कहर, पत्थरों और डंडों से पीट-पीटकर आवारा कुत्ते को मार डाला, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget