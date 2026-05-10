पीएम मोदी ने की पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील, अब क्या होगा, क्या है कारण?

PM Modi on Petrol-Diesel Crude Oil Price News: ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है. पीएम मोदी ने जनता से पेट्रोल और डीजल के वाहनों का इस्तेमाल कम करने की अपील की है. जानिए पीएम मोदी की इस अपील का क्या कारण है.

पीएम मोदी ने भारत के नागरिकों से राष्ट्रीय कर्तव्य को सर्वोपरि रखने और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करने को कहा है. पीएम मोदी ने कहा है कि जितना भी संभव हो, कारपूलिंग और मेट्रो का विकल्प चुनकर ईंधन की खपत कम करने की कोशिश करें.

एक साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित करें- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने लोगों से कम से कम एक साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित करने की भी अपील की है. पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप सेकहा, ''कम से कम भारतीयों को राष्ट्रीय कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए. हमें संकट को देखना होगा. हम संकट से अनजान नहीं रह सकते और इसलिए समझदारी से काम लेना होगा.''

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इतना ही नहीं पीएम मोदी ने लोगों से कम से कम एक साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है, ताकि भारत की विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके. पीएम मोदी ने कहा, ''अब लोगों को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का समर्थन करना चाहिए. वैश्विक संकट के समय में सभी का सहयोग आवश्यक है.''

ईरान युद्ध ने सबको अंधकार में धकेला

दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है, जिसने भारत के पड़ोसी देशों समेत लगभग दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है. इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल दिया है और भारत पर इसका और भी गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करते हैं.

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