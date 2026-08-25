ईरान में कितने में बिक रहा 1 लीटर पेट्रोल? रेट कर देंगे हैरान
ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है. यहां से दुनियाभर में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है. लेकिन अमेरिका से जंग के बीच अब यहां ईंधन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं.
- ईरान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 59,000 रियाल.
- नागरिकों को पहले 110 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर उपलब्ध है.
- रिफाइनरी कमी से भविष्य में कोटा घटेगा, जनता में आक्रोश.
ईरान में अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 0.029 डॉलर है, जो ईरान की करेंसी के हिसाब से 58928 ईरानी रियाल है. भारतीय करेंसी में यह 4.10 रुपये प्रति लीटर है. चूंकि ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक है इसलिए इसकी इतनी बड़ी संख्या भी भारतीय रुपये के सामने कम बैठ रही है.
हालांकि, ईरानियों के लिए यह कमर तोड़ देने वाली महंगाई है. अगर 1 लीटर पेट्रोल के लिए 59,000 रियाल चुकाने पड़े, तो अगर किसी को अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवानी हो, तो 40 से 50 लीटर के हिसाब से उसके लाखों खर्च हो जाएंगे.
सरकार ने तय कर रखा है कोटा
अमेरिका से चल रहे जंग के बीच ईरान में महंगाई आसमान छू रही है. यहां अभी महंगाई (Inflation) 40% से 50% के बीच चल रही है. ऐसे में चीजों की कीमतें हजारों रियाल में बढ़ गई हैं, लेकिन इस हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है.
इसमें राहत की बात यह है कि ईरान में हर महीने पहली 60 लीटर पेट्रोल की खरीद पर सबसे भारी सब्सिडी मिलती है. इसकी कीमत महज 15,000 रियाल प्रति लीटर होती है. जैसे ही कोई नागरिक इस लिमिट को पार करता है, तो उसे दूसरा कोटा मिलता है, जो पहले 100 लीटर था. हालांकि, अमेरिका से जंग के बीच इसे घटाकर 50 लीटर कर दिया गया है.
इस दूसरे कोटे के लिए 30,000 रियाल प्रति लीटर चुकाना पड़ता है. जब कुल 110 लीटर (60 + 50) का कोटा खत्म हो जाता है, तो नागरिकों को खुले बाजार से 59,000 से 60,000 रियाल प्रति लीटर (यानी बिना सब्सिडी वाली पूरी कीमत) पर पेट्रोल खरीदना पड़ता है.
कोटे में और कटौती की तैयारी
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के चीफ ऑफ स्टाफ Mohsen Haji-Mirzaei ने कल ही 24 अगस्त को आधिकारिक बयान दिया है कि देश में रिफाइनरियों की कमी और ईंधन घाटे (Fuel Deficit) के चलते इन कोटों में निश्चित रूप से और अधिक कटौती की जाएगी. यानी कि सरकार अब इस 60 लीटर के कोटे को भी घटाने या इसके दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसे लेक आम ईरानियों के बीच आक्रोश है.
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