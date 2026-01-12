Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SME IPO 2026: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 12 जनवरी 2026 के कारोबारी दिन निवेशकों के लिए दो कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) ओपन हुए हैं. ये दोनों ही कंपनियां एसएमई सेगमेंट से जुड़ी हैं. इनमें से एक कंपनी ग्रे मार्केट में मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है. आइए इन दोनों कंपनियों से जुड़ी अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं....

1. Narmadesh Brass Industries IPO

Narmadesh Brass Industries अपने इस एसएमई सेगमेंट आईपीओ के जरिए कुल 44.87 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करेगी. इश्यू के तहत 0.07 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 0.02 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बाजार में उतारे जाएंगे. निवेशक इस आईपीओ के लिए 12 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दांव लगा सकते हैं. कंपनी की ओर से आईपीओ प्राइस बैंड 515 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

आईपीओ के तहत एक लॉट में 240 शेयर रखे गए हैं. निवेशकों को कम से कम दो लॉट यानी 480 शेयरों पर अपना दांव लगाना होगा. ऐसे में निवेशकों को मिनिमम 2,47,200 रुपये का निवेश करना होगा. कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी. ग्रे मार्केट में शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, आईपीओ फिलहाल शून्य रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिख रहा है.

2. Avana Electrosystems IPO

कंपनी आईपीओ निवेशकों के लिए 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच खुला रहेगा. इस आईपीओ के तहत कंपनी की ओर से 52 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं, 0.08 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत मार्केट में उतारे जाएंगे. कंपनी आईपीओ के माध्यम से 35.22 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी.

प्राइस बैंड 56 रुपये से 59 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. रिटेल निवेशकों को कम से कम 4000 शेयरों पर अपना दांव लगाना होगा. जिसके लिए एकमुश्त 2,36,000 रुपये का निवेश करना होगा. इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, शेयर 14 रुपये की प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

