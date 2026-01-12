हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoशेयर बाजार में आज दो SME IPO की एंट्री; ग्रे मार्केट में एक इश्यू दे रहा मजबूत संकेत, जानें डिटेल

शेयर बाजार में आज दो SME IPO की एंट्री; ग्रे मार्केट में एक इश्यू दे रहा मजबूत संकेत, जानें डिटेल

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 12 जनवरी 2026 के कारोबारी दिन निवेशकों के लिए दो कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) ओपन हुए हैं. ये दोनों ही कंपनियां एसएमई सेगमेंट से जुड़ी हैं...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SME IPO 2026: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 12 जनवरी 2026 के कारोबारी दिन निवेशकों के लिए दो कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) ओपन हुए हैं. ये दोनों ही कंपनियां एसएमई सेगमेंट से जुड़ी हैं. इनमें से एक कंपनी ग्रे मार्केट में मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है. आइए इन दोनों कंपनियों से जुड़ी अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं....

1. Narmadesh Brass Industries IPO

Narmadesh Brass Industries अपने इस एसएमई सेगमेंट आईपीओ के जरिए कुल 44.87 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करेगी.  इश्यू के तहत 0.07 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 0.02 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बाजार में उतारे जाएंगे. निवेशक इस आईपीओ के लिए  12 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दांव लगा सकते हैं. कंपनी की ओर से आईपीओ प्राइस बैंड 515 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

आईपीओ के तहत एक लॉट में 240 शेयर रखे गए हैं. निवेशकों को कम से कम दो लॉट यानी 480 शेयरों पर अपना दांव लगाना होगा. ऐसे में निवेशकों को मिनिमम 2,47,200 रुपये का निवेश करना होगा. कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी. ग्रे मार्केट में शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, आईपीओ फिलहाल शून्य रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिख रहा है.

2.  Avana Electrosystems IPO

कंपनी आईपीओ निवेशकों के लिए 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच खुला रहेगा. इस आईपीओ के तहत कंपनी की ओर से 52 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं, 0.08 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत मार्केट में उतारे जाएंगे. कंपनी आईपीओ के माध्यम से 35.22 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी.  

प्राइस बैंड 56 रुपये से 59 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. रिटेल निवेशकों को कम से कम 4000 शेयरों पर अपना दांव लगाना होगा. जिसके लिए एकमुश्त 2,36,000 रुपये का निवेश करना होगा. इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, शेयर 14 रुपये की प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी; 12 जनवरी को इस रेट पर बिक रहा सोना,जानें अपने शहर का ताजा भाव

Published at : 12 Jan 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
SME IPO 2026 IPO Open 12 January
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
Bengaluru Murder Case: स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Credit Card से Rent Payment पड़ा महंगा | HRA Reject और Income Tax Notice का खतरा | Paisa Live
Iran Protest: ईरान में कोहराम...खामेनेई विरोधी प्रदर्शन जारी | Trump | ABP | Anti-Khamenei protests
खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
Bengaluru Murder Case: स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
ओटीटी
Mastiii 4 OTT Release: 'मस्ती 4' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये एडल्ट कॉमेडी फिल्म?
'मस्ती 4' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
यूटिलिटी
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
फैशन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
जनरल नॉलेज
Invention of Clocks: सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget