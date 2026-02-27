Upcoming IPOs: साल 2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी खास और एक्शन से भरपूर रहने वाला है क्योंकि इस दौरान एक से एक बड़ी धाकड़ कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होंगे, जिसके जरिए निवेशकों को कमाई का जबरदस्त मौका मिलेगा. Zomato, Delhivery और Nykaa जैसर कंपनियों की सफल लिस्टिंग के बाद अब Reliance Jio, Flipkart जैसी कई बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी हैं. आइए साल 2026 में आने वाले मेगा आईपीओ की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:-

Reliance Jio IPO: साल के शुरुआती छह महीनों मेंइसके लॉन्च होने की संभावना है. माना जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. आईपीओ के साइज को लेका तमाम कयास लगाए जा रहे हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, रिलायंस जियो आईपीओ के जरिए 4 बिलियन डॉलर-4.5 बिलियन डॉलर (35000-40000) करोड़ तक जुटा सकता है. वहीं कुछ का मानना है कि यह रकम 52000 करोड़ तक भी जा सकती है. कंपनी आईपीओ के जरिए अपनी 2.5 परसेंट हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है.

Flipkart: वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स सेक्टर की यह बड़ी कंपनी भी शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि कंपनी आईपीओ के जरिए 8-10 बिलियन डॉलर (लगभग 67000 करोड़ से 83000 करोड़) तक जुटाने का टारगेट लेकर चल रही है. रिपोर्टों के मुताबिक, साल की पहली तिमाही या बीच तक यह लॉन्च हो सकता है.

NSE (National Stock Exchane): NSE करीब 47500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार में एंट्री ले सकता है. इसका लंबे समय से निवेशकों को इंतजार है.

PhonePe: फिनटेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी फोनपे 1.2-1.5 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए बाजार में आ सकती है.

स्टार्टअप कंपनियों के आईपीओ

इस लिस्ट में Zepto से लेकर OYO, boAt, PharmEasy जैसी कई नई कंपनियां हैं, जो अपनी कई विकास परियोजनाओं के लिए बाजार से फंड जुटाने की तैयारी में हैं.

फाइनेंशियल सेक्टर

SBI Mutual Fund: देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के आईपीओ का निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है.

Hero Fincorp and HEro Motors: हीरो ग्रुप की इन दो कंपनियों के आईपीओ पर भी निवेशकों की नैपी नजरें हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

लोन गारंटर की जवाबदेही पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला?