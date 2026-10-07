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हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoग्रे मार्केट में दहाड़ रहा Jio IPO, 170 तक पहुंचा प्रीमियम; जानें कब खुल रहा?

ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा Jio IPO, 170 तक पहुंचा प्रीमियम; जानें कब खुल रहा?

जियो के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में काफी हलचल है. अभी तक प्राइस बैंड का ऐलान भी नहीं हुआ है कि इसके शेयर 175 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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  • जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की ग्रे मार्केट में बढ़ी जबरदस्त मांग.
  • यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ, 32,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी.
  • आईपीओ अक्टूबर 2026 में खुलेगा, 28 अक्टूबर को लिस्टिंग संभावित है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की डिजिटल विंग जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) के मेगा IPO को लेकर निवेशकों में उत्साह चरम पर है. अभी कंपनी ने प्राइस बैंड का खुलासा भी नहीं किया है, लॉन्च डेट की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बावजूद इसके ग्रे मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड है.

आईपीओवॉच के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को जियो प्लेटफॉर्म्स का जीएमपी उछलकर 170 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. इससे पता चलता है कि निवेशकों के बीच इसके शेयरों की डिमांड कितनी ज्यादा है. 

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अनलिस्टेड मार्केट में इसकी शुरुआत 120-125 रुपये के प्रीमियम पर हुई थी. इसके कुछ दिनों बाद यह 140-145 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, जो अभी एक-दो दिन पहले बढ़कर 160 से 167 रुपये के आसपास पहुंच गया और अब यह 170 के रेंज में है. 

देश का सबसे बड़ा आईपीओ

बाजार में जियो आईपीओ को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी कर 32,000 करोड़ जुटाने की तैयारी है. यह भी बताया जा रहा है कि इसके शेयरों का प्राइस बैंड 1300-1450 रुपये के बीच हो सकता है. हालांकि, इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है.

ग्लोबल लेवल पर इंवेस्टमेंट बैंकर्स कंपनी की वैल्यूएशन करीब 170 बिलियन डॉलर (यानी 11 लाख करोड़ से ज्यादा) आंक रहे हैं. अगर इसी वैल्यूएशन पर जियो की लिस्टिंग हुई, तो यह देश की टॉप 2-3 सबसे महंगी कंपनियों में शामिल हो जाएगी.

कब खुला रहा यह मेगा आईपीओ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) का मेगा आईपीओ इसी महीने यानी अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने जा रहा है. बताया जा रहा है कि बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए यह 19 अक्टूबर 2026 को ही खुल जाएगा. जबकि रिटेल निवेशकों को 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच बोली लगाने का मौका मिलेगा. कंपनी 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले हफ्ते में सेबी के पास अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) जमा कर सकती है. वहीं, आईपीओ के बाद कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर 2026 को होने का अनुमान है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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