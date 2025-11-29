आईपीओ के नाम रहेगा यह साल! 18 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने को तैयार, 1.6 लाख करोड़ जुटाने की उम्मीद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







India IPO Market 2025: भारतीय शेयर बाजार में यह साल आरं​भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के नाम रहा. कई प्रसिद्ध कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ चुके हैं. जिससे निवेशकों को दांव लगाने का भरपूर मौका मिला हैं. आंकड़ों की बात करें तो, मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स के आईपीओ के बाजार में आने के बाद आईपीओ की संख्या पिछले 18 साल में सबसे ज्यादा होगी.

साथ ही आईपीओ के जरिए जुटाई गई पूंजी भी 1.6 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करेगी. जिससे एक नया रिकॉर्ड बनेगा.

पिछले साल कैसा रहा था आईपीओ का बाजार ?

पिछले साल की बात करें तो, शेयर बाजार में 94 आईपीओ लॉन्च हुए थे. जिससे करीब 1.59 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई गई थी. वर्ष 2025 की बात करें तो, अब तक 93 फर्मों के आईपीओ बाजार में आ चुके हैं.

साथ ही आने वाले दिनों में मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स के आईपीओ लॉन्च होने को तैयार हैं. जिससे यह आंकड़ा 96 हो जाएगा. साल 2007 के बाद यह सबसे ज्यादा आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों की संख्या होगी.

आंकड़ों से समझे इस साल के आईपीओ का गणित

बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में सेकंडरी बाजार में भारी उठापटक देखने को मिल रही थी. जिसका असर प्राइमरी बाजार पर भी दिखा. मार्च महीने में एक भी आईपीओ शेयर बाजार में नहीं आया.

अप्रैल महीने की बात करें तो, इसमें केवल 1 आईपीओ लॉन्च हुआ था. हालांकि मई से स्थिति सुधरी और जुलाई के बाद हर महीने 10 से ज्यादा आईपीओ बाजार में आने लगे. सितंबर में तो दो दर्जन से अधिक कंपनियां लिस्ट हुई, जो जनवरी 1997 के बाद किसी एक महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

3 दिसंबर को खुलेगा मीशो का आईपीओ

देश की ई-कॉमर्स कंपनी मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को खुल जाएगा. निवेशक 5 दिसंबर तक आईपीओ पर बोली लगा सकेंगे. एंकर निवेशकों के लिए 2 दिसंबर का दिन तय किया गया है. मीशो ने अपने आईपीओ के जरिए 5,421 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.

कंपनी के द्वारा शेयर प्राइस बैंड 105-111 रुपए के बीच तय किया गया है. कंपनी 4,250 करोड़ रुपये के फ्रेस शेयर बाजार में ला रही है, वहीं 1,171 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: आपका क्रेडिट रिपोर्ट खतरे में तो नहीं? जानें क्या होता है क्रेडिट फ्रीज और इसके फायदे, जानें पूरी डिटेल