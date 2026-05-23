कमाई का बंपर मौका! आ रहा है 1400 करोड़ का आईपीओ, जानें कब से लगा सकेंगे दांव?

Dhoot Transmission IPO: ऑटो कॉम्पोनेंट बनाने वाली कंपनी और बैन कैपिटल समर्थित कंपनी Dhoot Transmission ने 1400 करोड़ के आईपीओ के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं. इस क्रम में कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर जमा करा दिया है.

इससे पहले कंपनी को गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के जरिए 5 मई, 2026 को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है. मेनबोर्ड सेगमेंट के इस आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों एक्सचेजों पर लिस्ट किए जाएंगे.

आईपीओ का क्या होगा स्ट्रक्चर?

इस पब्लिक इश्यू में नए शेयरों के साथ-साथ पुराने शेयरों की बिक्री (OFS) को भी शामिल किया गया है. इसमें कंपनी 1400 करोड़ मूल्य के बिल्कुल नए इक्विटी शेयर जारी करेगी और OFS विंडो के तहत मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयरहोल्डर्स अपने हिस्से के 1.63 करोड़ तक के इक्विटी शेयर बेचेंगे. OFS के तहत, US-बेस्ड बेन कैपिटल अपनी सहयोगी कंपनी BC Asia Investments XV Ltd के जरिए लगभग 1.32 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी, जबकि मंगलम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मंगलम कॉइल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) कंपनी के 31.18 लाख शेयर बेचेगी.

जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल

कंपनी फ्रेश इश्यू से जुटाए गए पैसों में लगभग 493.9 करोड़ का इस्तेमाल अपने पुराने कर्ज का भुगतान करने में करेगी. 272.58 करोड़ धूत ऑटोकंपोनेंट्स और धूत यूके जैसी इसकी सहायक कंपनियों में निवेश किए जाएंगे. 150 करोड़ का इस्तेमाल हरियाणा के झज्जर और तमिलनाड़ु के शूलगिरी में नए प्लांट लगाने में किया जाएगा.

क्या करती है कंपनी?

1999 में बनी कंपनी Dhoot Transmission वायरिंग हार्नेस बनाती और सप्लाई करती है. ये हार्नेस इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और कंट्रोलर, स्विच, टर्मिनल, कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स, हाई-वोल्टेज इंटरकनेक्शन सिस्टम और डेटा केबल को इंटीग्रेट करते हैं और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एप्लिकेशन-स्पेसिफिक आर्किटेक्चर डिलीवर करते हैं.

कंपनी का दावा है कि वह देश के टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वायरिंग हार्नेस मार्केट में शीर्ष दो कंपनियों में से एक है, जिसका FY25 में मूल्य के हिसाब से मार्केट शेयर 44.64 परसेंट है. इसके ग्राहकों में Bajaj Auto, TVS Motor Company, Honda Motorcycle and Scooter India और Royal Enfield शामिल हैं.

(यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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