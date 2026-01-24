हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपानी की तरह बह गए 16 लाख करोड़ रुपये, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट से शेयर बाजार में त्राहिमाम

पानी की तरह बह गए 16 लाख करोड़ रुपये, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट से शेयर बाजार में त्राहिमाम

Share Market Updates: शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ. पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स दोनों में गिरावट दर्ज की गई. इससे निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 24 Jan 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

Share Market Updates: शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी वोलाटाइल रहा. नतीजतन, निवेशकों को 16 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ. पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स दोनों में गिरावट दर्ज की गई.

इन पर विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने का दबाव रहा. शुक्रवार को रुपया प्रति डॉलर 92 तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में थोड़ा सुधरकर अमेरिकी करेंसी के मुकाबले 91.90 पर बंद हुआ. 

शुक्रवार को भरभराकर गिरा शेयर बाजार 

इस दिन भले ही बाजार पॉजिटिव नोट पर खुला, लेकिन अडानी ग्रुप सहित कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई तेज गिरावट से बिकवाली का दबाव बढ़ गया. ट्रेडर्स ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सेफ-हेवन एसेट्स की ओर रुझान और लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने के साथ ही मजबूत लोकल ट्रिगर्स की कमी ने इन्वेस्टर के भरोसे को प्रभावित किया.

शुक्रवार को 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 769.67 अंक या 0.94 परसेंट गिरकर 81,537.70 पर बंद हुआ. जबकि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 835.55 अंक या 1.01 परसेंट तक लुढ़ककर इंट्राडे लो 81,471.82 पर पहुंच गया था. इस दिन BSE पर 2989 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 1229 में तेजी आई और 143 बिना किसी बदलाव के बंद हुए. 

लहू-लुहान हुआ शेयर बाजार 

इस बीच, 50-शेयरों वाला NSE निफ्टी 241.25 अंक या 0.95 परसेंट फिसलकर 25,048.65 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 264.6 अंक या 1.04 परसेंट गिरकर 25,025.30 के निचले स्तर पर पहुंच गया. हफ्ते भर में BSE सेंसेक्स 2,032.65 अंक या 2.43 परसेंट तक गिरा.

NSE निफ्टी में भी 645.7 अंक या 2.51 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को, BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट वैल्यू 6,95,963.98 करोड़ घटकर 4,51,56,045.07 करोड़ (4.93 ट्रिलियन डॉलर) हो गया. पूरे हफ्ते में, BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन 16,28,561.85 करोड़ कम हो गया. 

अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका

सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में से अडानी पोर्ट्स, इटरनल, इंडिगो, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया, बजाज फाइनेंस, NTPC, ट्रेंट, लार्सन एंड टुब्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने PTI को बताया कि प्रोजेक्ट पूरे होने में देरी और प्रॉफिट बुकिंग के कारण रियल्टी और PSU बैंक के शेयर गिरे, जबकि अमेरिकी रेगुलेटर द्वारा संभावित समन की खबरों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों पर दबाव पड़ा.

बता दें कि अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने अडानी ग्रुप के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत से जुड़े एक मामले में SEC ने अमेरिकी कोर्ट से इजाजत मांगी है कि उन्हें गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को व्यक्तिगत रूप से ईमेल के जरिए समन भेजने की अनुमति दी जाए.

अडानी ग्रुप को अरबों डॉलर की चपत

इस समन के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई. खासतौर पर,अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 10.65 परसेंट की गिरावट देखी गई और इसकी कीमत फिसलकर 1,864.20 पर आ गई. कुल मिलाकर, अडानी ग्रुप की कंपनियों को इस सेशन में लगभग 12.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ.

इस बीच, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों को फायदा पहुंचा. 

ये भी पढ़ें:

27 जनवरी को हड़ताल पर रह सकते हैं बैंक कर्मचारी, पूरे 3 दिन तक बैंकिंग सेवाएं रहेंगी ठप! 

Published at : 24 Jan 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Share Market News BSE Stock Market Crash SHARE MARKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Avimukteshwaranand Controversy: CM Yogi पर अविमुक्तेशवरानंद का ऐसा बयान की मच जाएगा बवाल!
Jammu Kashmir Heavy Snowfall: जम्मू-कश्मीर समेत ठंड से ठिठुर गई ये जगह | Weather News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
विश्व
Bangladesh elections 2026: बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
बहुत ही साइलेंटली अपना शिकार बनाते हैं ये कैंसर, लक्षण दिखने तक हो जाती है देर
बहुत ही साइलेंटली अपना शिकार बनाते हैं ये कैंसर, लक्षण दिखने तक हो जाती है देर
ट्रेंडिंग
Video:
"इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए" पेट की खातिर गटर में उतरा मजदूर, वीडियो देख आ जाएगा रोना
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget