Stock Market Strategy: गर्मी के सीजन में लोग एसी, कूलर और कोल्ड ड्रिंक्स का जमकर इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर निवेशक भी इसी समय इन प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने लगते हैं, लेकिन अनुभवी निवेशकों की सोच इससे काफी अलग होती है. वह शेयर बाजार को अलग तरह से ट्रीट करते हैं.

निवेशक के नजरिए से देखें तो गर्मियों में एयर कंडिशनर, कूलर और पंखे की डिमांड बढ़ने से इनसे जुड़ी कंपनियों के कारोबार को फायदा मिलता है, लेकिन अनुभवी निवेशक इन कंपनियों के शेयर गर्मी आने पर नहीं, बल्कि सर्दियों में खरीदना पसंद करते हैं.

NPS News: अब UPI पेमेंट के साथ NPS खाते में ट्रांसफर करें PF का पैसा, ऐसे उठाएं फायदा

अभी खरीद लें इन कंपनियों के शेयर

गर्मी के मौसम में कई अनुभवी निवेशक सर्दियों में ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनियों पर नजर जमाना शुरू कर देते हैं. वजह साफ है, जब ठंड का मौसम आता है, तब रूम हीटर, गीजर, कंबल और ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, जिसका फायदा इन कंपनियों को मिलता है.

इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो सर्दियों में सबसे ज्यादा गीजर हैवेल्स इंडिया, बजाज, क्रॉम्पटन और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों बेचती हैं. वहीं रूम हीटर में भी हैवेल्स, बजाज, उषा और ओरिएंट की पकड़ मजबूत मानी जाती है.

चीन लाएगा कच्चे तेल की कीमतों में उबाल! ड्रैगन चल रहा ऐसी चाल, ईरान के जरिए भर रहा तिजोरी

कंबल और ऊनी कपड़ों की मांग से मिल सकता है फायदा

इसके अलावा सर्दियों के मौसम में कंबल और ऊनी कपड़ों की बिक्री भी बढ़ जाती है. इनमें सबसे चर्चित नाम प्रकाश वूलन एंड सिंथेटिक मिल का है. यह कंपनी कंबल, शॉल और अन्य विंटर प्रोडक्ट्स बनाती है. जैसे-जैसे उत्तर भारत में ठंड बढ़ती है, वैसे-वैसे कंबल की मांग भी बढ़ती है. यही कारण है कि निवेशक विंटर थीम स्टॉक्स पर खास नजर रखते हैं.

इसके अलावा वेल्सपन लिविंग और ट्राइडेंट जैसी कंपनियां भी होम टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी कंपनियों में शामिल है. ये बेडशीट, कंबल और टॉवल जैसे प्रोडक्टस बनाती है, जिनकी मांग सर्दियों में बढ़ सकती है.