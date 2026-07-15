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हिंदी न्यूज़बिजनेसRent vs Buy Home: 20 साल की गुलामी कौन करे! EMI का जहर नहीं रेंट का शरबत पी रहे आज के युवा, नहीं खरीद रहे प्रॉपर्टी

Rent vs Buy Home: 20 साल की गुलामी कौन करे! EMI का जहर नहीं रेंट का शरबत पी रहे आज के युवा, नहीं खरीद रहे प्रॉपर्टी

Investment Plan: इन दिनों युवा प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने से बच रहा है, खुद का घर खरीदने से बेहतर उन्हें किराए पर रहना ही ठीक लग रहा है. जबकि इसकी जगह पर निवेश और सेविंग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Jul 2026 11:12 PM (IST)
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Investment Plan: पहले के समय में लोग प्रॉपर्टी में ज्यादा निवेश किया करते थे. हमारे दादा- परदादा और पिताजी तक की जनरेशन ने प्रॉपर्टी में काफी निवेश किया है और हमें भी यही सलाह देते आए हैं. लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है अब युवाओं के सोचने- समझने का अंदाज भी बदल गया है. ऐसे में उनके निवेश के तरीके बदलना भी लाजिमी है. इन दिनों युवा वर्ग प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि कहीं और निवेश करने का प्लान बना रहा है. आइये जानते हैं.

घर खरीदना नहीं किराये पर रहना है अच्छा
भारत में अब बड़ी संख्या में मिलेनियल्स और Gen Z घर खरीदने की जगह किराये पर रहना पसंद कर रहे हैं. रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म NoBroker की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 46% किरायेदार लंबे समय तक किराए के घर में रहना चाहते हैं. 25-34 साल के 53% और 35-44 साल के 48% लोगों ने बताया है कि वो फिलहाल घर खरीदने की जगह पर किराये पर घर लेने को ही बेहतर मान रहे हैं.

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ये है वजह
युवा वर्ग की इस नई सोच का ससे बड़ा कारण होम लोन की बढ़ती EMI है. कई बड़े शहरों में घर की मंथली EMI, उसी तरह के घर के किराये से दो गुना या उससे भी ज्यादा हो गई है. ऐसे में युवा घर खरीदने के बजाय अपनी सेविंग म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और दूसरे निवेश ऑप्शंस में लगाना पसंद कर रहे हैं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक गुड़गांव, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में घर खरीदना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है. इसलिए कई लोग लंबी अवधि के होम लोन लेने की जगह किराये पर रहकर फाइनेंशियल फ्रीडम बनाए रखना चाहते हैं.

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बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं यंगस्टर्स
युवाओं की सोच भी बदल रही है. अब वो सिर्फ इसलिए किराये पर नहीं रह रहे क्योंकि वो घर नहीं खरीद सकते, बल्कि वो बेहतर जीवनशैली चाहते हैं. उनकी पसंद अब बड़े घर, गेटेड सोसाइटी, फुली फर्निश्ड फ्लैट और प्रीमियम आवासीय परियोजनाएं बन गई हैं. बार-बार जॉब स्विच करना, हाइब्रिड वर्क, बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतें और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बढ़ती जागरूकता भी इस बदलाव की बड़ी वजह हैं.

बढ़ रहा है किराया
कई युवा तो तब तक घर नहीं खरीदना चाहते जब तक वो तय ना कर लें कि उन्हें लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए कहां रहना है. इसकी वजह से किराये में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है. मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में किराये सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके बाद चेन्नई और बेंगलुरु में भी तेजी से किराया बढ़ रहा है. सीधी बात ये है कि अब कई युवाओं के लिए किराये पर रहना मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन बन गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 15 Jul 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Investment News Rent Vs Buy Youth Investment Plan
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