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हिंदी न्यूज़बिजनेसApple-Amazon में लगाएं पैसा, देश के 4 बड़े ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स को मिली इंटरनेशनल निवेश की मंजूरी

Apple-Amazon में लगाएं पैसा, देश के 4 बड़े ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स को मिली इंटरनेशनल निवेश की मंजूरी

International Investment Tips: भारत में शेयर बाजार में निवेश के लिए कुछ एप्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो अब जल्दी ही इंटरनेशनल बनने वाली हैं. जिनके जरिए आप विदेशी बाजार में आसानी से निवेश कर सकेंगे.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jun 2026 07:47 PM (IST)
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International Investment Tips: भारतीय निवेशक देश के शेयर बाजार में तो निवेश करते ही हैं. लेकिन जब से एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX की आईपीओ से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, तभी से भारतीयों की दिलचस्पी भी विदेश में निवेश को लेकर नजर आने लगी है. ऐसे में अब भारत में बैठे- बैठे विदेश में निवेश करने को भी आसान बनाने की कवायद चल रही है. आइये बताते हैं कैसे.

भारत में बैठे- बैठे करें विदेश में निवेश
दरअसल भारत में कई सारी ऐसी एप्स हैं जो भारतीय निवेशकों को आसानी से निवेश के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं, लेकिन इनके जरिए केवल भारत में ही निवेश किया जा सकता है. हालांकि अब भारतीय निवेशक देश में बैठे- बैठे भी विदेशी कंपनियों में इनवेस्ट कर सकते हैं. वो ऐसे कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 4 एप्स जो निवेश करती हैं उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है. यानी इनकी मदद से अब आप भारत से ही विदेशी बाजार में निवेश कर पाएंगे.

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कौन सी हैं ये एप्स?
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) के मुताबिक, देश के टॉप चार ब्रोकर जेरोधा (Zerodha), ग्रो (Groww), एंजेल वन (Angel One) और अपस्टॉक्स (Upstox) को GIFT सिटी के जरिए इंटरनेशनल और US स्टॉक में निवेश की सुविधा देने की मंजूरी मिल गई है. ये खबर भारतीय निवेशकों के लिए बेहद खुशी वाली है.

कब होगी लॉन्चिंग?
Moneycontrol के साथ इससे जुड़े एक सोर्स ने बातचीत की है, जिसने बताया है कि टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग और कंप्लायंस का काम पूरा होने में दो से तीन महीने लगेंगे. इसका मतलब है कि फिलहाल इसकी लॉन्चिंग में करीब तीन महीने का समय लगेगा. जिसके बाद भारतीय निवेशक आसानी से इन प्लोटफॉर्म्स के जरिए विदेश में निवेश कर पाएंगे.

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लॉन्चिंग के बाद जहां जेरोधा और अपस्टॉक्स ब्रोकर-डीलर के तौर पर काम करेंगे, वहीं ग्रो और एंजेल वन ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर (GAP) के तौर पर काम करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को मुमकिन बनाने के लिए जेरोधा और अपस्टॉक्स विदेशी क्लियरिंग फर्मों व्यूट्रेड इंटरनेशनल, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स और Alpaca Securities के जरिए ट्रेड करेंगे.

एक अन्य सूत्र ने बताया, 'इन खास फर्मों के US ब्रोकिंग फर्मों (जैसे Charles Schwab, Robinhood वगैरह) के साथ गहरे संबंध हैं, जो इंटरनेशनल स्टॉक में ट्रेडिंग आसान बनाते हैं.'

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Investment Tips International Investment
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