हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश

ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश

अमेरिकी फार्मा दिग्गज एली लिली एंड कंपनी (Eli Lilly and Co.) ने भारत में 1 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 8,879 करोड़ रुपये) निवेश करने की घोषणा की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

India Investment News: भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद सकारात्मक (Positive) रहा. घरेलू बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स व निफ्टी दोनों प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए. इसी बीच अमेरिका से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है.

अमेरिकी फार्मा दिग्गज एली लिली एंड कंपनी (Eli Lilly and Co.) ने भारत में 1 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 8,879 करोड़ रुपये) निवेश करने की घोषणा की है. कंपनी ने कहा है कि इस निवेश का उद्देश्य भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन क्षमताओं को मजबूत करना है.

हैदराबाद में बनेगा नया सेंटर

एली लिली कंपनी ने जानकारी दी है कि वह हैदराबाद में अपना नया सेंटर स्थापित करेगी. यह सेंटर पूरे देश में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क के लिए मुख्य हब के रूप में काम करेगा और उच्च गुणवत्ता वाली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेवाएँ प्रदान करेगा.

कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भारत में वजन घटाने और डायबिटीज की दवा ‘मौन्जारो’ (Mounjaro) लॉन्च की थी, जिसकी ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है. जानकारों का कहना है कि एली लिली का यह निवेश मोटापा और डायबिटीज दवाओं के बढ़ते बाजार में प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिससे कंपनी को भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने एली लिली के निवेश पर खुशी जताते हुए कहा, “हैदराबाद में लिली कंपनी का निवेश इस बात का प्रमाण है कि शहर ग्लोबल हेल्थ सर्विस इनोवेशन का एक भरोसेमंद और उभरता हुआ केंद्र बन चुका है.” उन्होंने कहा कि यह निवेश न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि भारत की बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्री को भी नई दिशा देगा.

स्थानीय साझेदारी और उत्पादन बढ़ाने पर जोर

एली लिली ने बताया है कि वह तेलंगाना में स्थानीय दवा कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी ताकि दवाओं के उत्पादन और वितरण क्षमता को बढ़ाया जा सके. कंपनी का कहना है कि इससे मोटापा और डायबिटीज से जुड़ी दवाएँ भारत में अधिक सुलभ और किफायती बन सकेंगी.

लिली इंटरनेशनल के कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट पैट्रिक जॉनसन ने कहा, “हम वैश्विक स्तर पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन सप्लाई कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं. भारत में 1 अरब डॉलर का यह निवेश इसी रणनीति का हिस्सा है.”

यह निवेश भारत के हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि एली लिली जैसी कंपनियों का भारत की ओर रुझान देश की दवा निर्माण क्षमता, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक निवेश आकर्षण की पुष्टि करता है.

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह  

Published at : 06 Oct 2025 05:42 PM (IST)
Tags :
Pharma News India India Investment News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget